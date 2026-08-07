La Guardia Civil detiene al motorista que se dio a la fuga tras arrollar a un agente de Tráfico en Mijas

Estaba plenamente identificado y su arresto era cuestión de tiempo. La Guardia Civil ha confirmado este viernes la detención del motorista que fue sorprendido cometiendo una infracción en la A-7053 y que terminó arrollando a un agente de la Agrupación de Tráfico que intentó interceptarlo a la entrada del municipio de Mijas. Según ha informado la Comandancia de Málaga, se le investiga por un supuesto delito de atentado contra los agentes de la autoridad con resultado de lesiones y otro de conducción temeraria.

Ocurrió sobre las 9.30 horas del pasado 29 de julio, cuando una patrulla de Tráfico que realizaba su trabajo en un coche oficial por la A-7053 (Alhaurín el Grande-Fuengirola) presenció cómo el ocupante de una Yamaha TMAX 500 realizaba un adelantamiento antirreglamentario en zona de línea continua y se acercaron a él para darle el alto. Activaron los indicativos luminosos policiales, pero lejos de obedecer y detenerse emprendió la huida a gran velocidad en dirección Mijas. Los guardias fueron tras él y durante el seguimiento consultaron por medios telemáticos la propiedad de la motocicleta, ya que habían visto la matrícula.

Como ya informó este diario ese mismo día, el motorista sufrió un percance al llegar a Mijas. Perdió el control del vehículo y se cayó en una de las rotondas que dan acceso a localidad, momento que intentaron aprovechar los agentes para bajarse del coche patrulla e interceptarlo. Pero el hombre consiguió levantar la moto con gran rapidez, reanudar la marcha con un brusco acelerón con el que arrolló a uno de los agentes y darse a la fuga. Los funcionarios, sin embargo, pudieron reconocer al infractor como el propietario del vehículo cuya foto figuraba en la base de datos consultada durante la persecución

Consecuencias penales

La Guardia Civil recuerda que los delitos de atentado contra agente de la autoridad (artículo 550 del Código Penal) y contra la seguridad vial por conducción temeraria (artículo 384) pueden suponer penas de cárcel. El primero establece penas de uno a cuatro años de prisión y multas de tres a seis meses, mientras que el segundo se castiga con penas de seis meses a dos años de cárcel, además de la retirada del carné de conducir por periodos de entre uno y seis años.