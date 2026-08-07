Torremolinos instala taquillas inteligentes en las playas de Playamar y La Carihuela

El Ayuntamiento de Torremolinos ha instalado dos módulos taquilleros inteligentes (Smart Beach Lockers) en las playas de la zona de Playamar y La Carihuela, un sistema que permite guardar pertenencias y cargar dispositivos electrónicos.

Estos ‘lockers’ cuentan con autonomía energética mediante paneles solares integrados en la cubierta del módulo e incorporan un desfibrilador externo automático y un punto de aviso SOS.

El sistema cuenta con compartimentos de diferentes dimensiones (grandes, para sombrillas o sillas; medianos, para bolsas o toallas; y pequeños, para objetos personales) con el fin de aportar una para mayor seguridad y tranquilidad a los usuarios de las playas de Torremolinos.

Apertura electrónica y gestión mediante una app

Estas taquillas inteligentes cuentan con sistemas de apertura electrónica y funcionan a través de la app móvil Novality con una plataforma web de gestión.

Esta actuación permite mejorar la experiencia de los usuarios, incrementar la seguridad en la playa, además de optimizar la gestión pública del espacio, y facilitar la transición del destino hacia un modelo Smart Beach.

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Esta iniciativa, con una inversión de 62.797,79 euros, está incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Torremolinos, Paraíso Inteligente’, financiado por fondos Next-GenerationEU.