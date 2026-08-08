Detenido un hombre en Estepona: su mujer le confesó a una camarera que la maltrataba

Un hombre de 28 años ha sido detenido en Estepona después de que este pasado viernes su mujer, junto a sus dos hijos menores, huyeran del domicilio y diera cuenta de los malos tratos que venía sufriendo en una cafetería.

Según han relatado desde el Equipo de Atención a la Mujer, fue el pasado viernes en torno a las 17.30 horas cuando una trabajadora de una cafetería contactó con la Sala Coordinadora.

La mujer huyó junto a sus dos hijos menores

Durante la llamada, en la cual no pudo contener las lágrimas, relataba que atendió a una mujer que le confesó que había escapado de su domicilio junto a sus dos hijos menores, un bebé de tan solo once meses y otro menor de 10 años.

La mujer presentaba hematomas y marcas en diferentes partes del cuerpo y relató a la trabajadora que el presunto agresor la habría amenazado de muerte y mantenido encerrada en el domicilio, y que durante una de las agresiones habría llegado a arrancarle el pelo y colocarle un cuchillo en el cuello en presencia de sus hijos.

Ante la gravedad de la información, la Sala Coordinadora activó una unidad móvil y las profesionales se entrevistaron con testigos y recabaron información para localizar a la mujer y valorar la situación de riesgo. Los datos fueron trasladados a la Sala Coordinadora, que activó a los servicios policiales.

Los agentes acudieron al domicilio

Ya en la vivienda, las dotaciones policiales se personaron en el domicilio donde la mujer se encontraba en estado de miedo y se negó a colaborar con las autoridades o a denunciar a su presunto agresor, por lo que se activó el denominado Protocolo Cero

El equipo psicosocial del EAM estableció contacto telefónico directo con ella y mantuvo durante más de 25 minutos una intervención de contención emocional y generación de confianza para conseguir que colaborase con los agentes, a los que finalmente abrió la puerta.

La Policía Nacional ha confirmado la detención del individuo, un hombre de 28 años, así como su puesta a disposición judicial en los juzgados de la localidad costasoleña, si bien ha puntualizado que la mujer no ha interpuesto denuncia contra su presunto agresor.

Por su parte, el Equipo de Atención a la Mujer (EAM) ha explicado en un comunicado de prena que la colaboración ciudadana resultó determinante para activar una intervención de emergencia "ante una grave situación de violencia en Estepona", en relación a este caso.