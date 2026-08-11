Rescatan en Manilva a tres bañistas que fueron arrastrados mar adentro en una tabla de paddle surf

Tres personas fueron rescatadas la noche de este pasado lunes en una tabla de paddel surf que fue arrastrada por el viento mar adentro frente a las costas de Manilva. Según ha informado Salvamento Marítimo, la emergencia se inició a las 21:07 horas, cuando Emergencias 112 informó al Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Tarifa de que tres personas estaban en apuros, ya que la tabla en la que estaban estaba siendo arrastrada por el viento y se encontraban a media milla de la costa, a la altura de Punta Chullera. Las tres personas, dos hombres y una mujer, no llevaban chalecos salvavidas y ella no sabía nadar.

El centro coordinador de Tarifa movilizó inmediatamente la embarcación Salvamar Gadir y el helicóptero Helimer 222 mientras se mantenía "contacto permanente" con la persona alertante y con los agentes de la Guardia Civil que se presentaron en el punto donde el entorno de las víctimas estaban solicitando ayuda. Fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han explicado que las indicaciones que dieron los agentes desde tierra permitieron localizar ya de noche a las tres personas, que al parecer nunca habían practicado antes el paddle surf y se vieron sorprendidos por el poniente.

Casi en noche cerrada

El rescate culminó casi al límite de la noche cerrada. "A las 21:53 horas la unidad informó de que los tenía al costado y procedía a embarcarlos, confirmando tres minutos después que los tres se encontraban ya a bordo en buenas condiciones", han detallado desde Salvamento Marítimo. El helicóptero, que llegó a presentarse en el lugar, volvió a su base.