Medio Ambiente
El Ayuntamiento instala 6.000 m2 de toldos en el Gran Parque de Mijas
La medida, incluida en el contrato de mantenimiento de zonas verdes, busca mejorar la comodidad de los visitantes del extenso parque urbano de Mijas
El Ayuntamiento de Mijas está instalando 6.000 m2 de toldos que darán sombra a las zonas de parques infantiles, las plazas, al bulevar central y al anfiteatro. La colocación ha comenzado en las áreas de juegos para niños y seguirá por el paseo principal.
Esta mejora se incluye en el contrato de mantenimiento de zonas verdes y limpieza de la instalación, dotado con 1,95 millones de euros al año y adjudicado a la unión de empresas Inditec e Ituval. Además, se han colocado ya dos de los seis módulos de aseos definitivos.
La alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP), ha explicado que «aunque parezca increíble, este proyecto no tenía contempladas ninguna de estas necesidades» que su equipo de gobierno va a corregir ahora.
El Gran Parque de Mijas, ubicado en Las Lagunas, tiene 270.000 m2, lo que lo convierte en uno de los parques urbanos más extensos de Andalucía; con más de 2.900 árboles y 20.000 plantas. Sus instalaciones incluyen pistas deportivas de baloncesto y fútbol 5, cinco zonas de juegos infantiles, un skate park, un splash park, un parque canino, un anfiteatro para 1.500 personas y un lago navegable.
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