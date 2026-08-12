Detenido en Estepona un 'arquitecto financiero' que blanqueó 4 millones de euros del narcotráfico comprando viviendas en la Costa del Sol

Introducían grandes cantidades de cocaína a través del puerto de Róterdam y buena parte de los beneficios los utilizaban para invertir en el sector inmobiliario de la Costa del Sol. La investigación de la Policía Nacional, en colaboración con las autoridades holandesas, estiman que la organización canalizó al menos cuatro millones de euros para adquirir inmuebles en la provincia de Málaga. Hay cinco detenidos, entre ellos el cerebro al que los policías consideran el "arquitecto financiero del grupo y que ha ingresado en prisión.

La investigación arranca precisamente al detectar la actividad de este hombre, que trabajaba para varias organizaciones criminales asentadas en el litoral malagueño diseñando "complejas estructuras societarias para ocultar el origen de los beneficios del narcotráfico. Según ha informado la Dirección General de la Policía (DGP), utilizaba contratos de préstamos ficticios con los que al menos canalizó 4.000.000 de euros para adquirir inmuebles que posteriormente eran transferidas a familiares del principal investigado, acción que dificultaba la localización de las propiedades y las desvinculaban de su verdadero origen.

Envío reciente de una tonelada de cocaína

El líder de la organización fue detenido en Estepona y resultó ser un objetivo de alto valor para Europol (High Value Target) por tener investigaciones abiertas en distintos países europeos, entre ellos Bélgica. Una de ellas le atribuye la reciente organización de un envío marítimo de 1.000 kilos de cocaína sudamericana con destino al puerto de Róterdam.

La Policía Nacional ha explicado que la explotación de la operación se adelantó para evitar que esta persona abandonara Europa para refugiarse en un tercer país y dificultar cualquier acción policial y judicial. El operativo se desarrolló en junio con ocho registros, cinco de ellos en la Málaga y el resto en Países Bajos. Se intervinieron cinco armas de fuego, tres vehículos de alta gama, un dron, 40 móviles, joyas valoradas en 170.000 euros y un reloj de lujo, además del bloqueo de inmuebles por valor de 4.000.000 de euros.