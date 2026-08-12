Investigan la muerte de un joven que fue apuñalado en su casa de Mijas

La Guardia Civil investiga la muerte de un joven de 25 años que fue apuñalado en su vivienda del municipio malagueño de Mijas. La víctima fue trasladada con vida al Hospital Costa del Sol de Marbella, donde finalmente falleció como consecuencia de las graves lesiones que sufrió.

El crimen, el segundo que trasciende en la provincia en menos de 24 horas, se conoció sobre las 20:35 horas del lunes, cuando Emergencias 112 recibió un aviso por la presencia de una persona que presentaba heridas de arma blanca en la urbanización Mijas Golf. Ante la gravedad de los hechos, el centro coordinador movilizó a los sanitarios del 061 y la Guardia Civil, que al llegar al lugar comprobaron que la víctima había sido evacuada por otros medios.

Los investigadores lo localizaron en el Hospital Costa del Sol de Marbella, donde finalmente falleció. Según ha adelantado Sur, un amigo del fallecido que solía visitarlo se lo encontró malherido y lo llevó en su coche al centro hospitalario. El diario ha añadido que el fallecido cuenta con un amplio historial delictivo y se encontraba en silla de ruedas por un tiroteo ocurrido en 2022.