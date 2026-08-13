Detenido un joven en Fuengirola por cuatro atracos a punta de cuchillo en menos de 24 horas

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 22 años como presunto autor de cuatro atracos a punta de cuchillo en Fuengirola, tres de ellos en establecimientos comerciales y uno a un repartidor de comida a domicilio. Siempre actuaba de noche.

El primer robo se produjo sobre las 2.30 horas de la madrugada del 4 de agosto en un hotel de la localidad. Un hombre accedió inicialmente al recibidor encapuchado con una sudadera interesándose por una habitación, pero se marchó. Poco después volvió, extrajo de entre sus ropas un cuchillo de gran tamaño y amenazó al recepcionista para conseguir el dinero de la caja registradora y emprender la huida. Los servicios de emergencia recibieron poco después el aviso el Grupo de Robos de la Comisaría de Fuengirola se hizo cargo del caso.

La noche siguiente, a las 1.30 horas del 5 de agosto, la Policía Nacional recibió una llamada que informaba de dos asaltos consecutivos, uno en una hamburguesería y otro a un repartidor que resultó ser empleado del local. Según las pesquisas, el asaltante accedió primero al restaurante y amenazó con un arma blanca a uno de los trabajadores. Se dio a la fuga con el botín, pero por el camino se cruzó con el repartidor y le arrebató a la moto a punta de cuchillo para huir en el vehículo.

Atraco con daños

Una hora después saltó otra alarma similar en un hotel próximo al Paseo Marítimo. La información apuntaba al mismo autor, ya que iba con la misma ropa y con un cuchillo. En este caso, además, provocó daños en una cristalera del establecimiento con un macetero. Tras hacerse con la caja registradora, emprendió la huida dejando el cuchillo en lugar.

Las declaraciones de todos los testigos y las imágenes de las cámaras de seguridad de los negocios afectados confirmaron la misma autoría, por lo que los agentes se centraron en la identificación y localización del atracador para cortar la escalada de violencia. El trabajo de los especialistas de la Policía Científica en los distintos escenarios fue determinante para poner nombre y apellidos al atracador, que fue localizado oculto en las instalaciones de una planta de gestión de residuos. No se resistió y tras su paso por dependencias policiales fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ordenó su ingreso en prisión.