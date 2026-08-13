Salvamento
Los drones de Fuengirola realizan nueve rescates en junio y julio
Las cuatro aeronaves que vigilan el litoral realizaron 2.653 servicios, más del 90% de ellos vinculados a labores de vigilancia y prevención
El servicio de aerovigilancia con drones de las playas de Fuengirola realizó nueve misiones de rescate o auxilio a bañistas durante los meses de junio y julio, dentro del dispositivo de seguridad desplegado durante la temporada de verano.
Las cuatro aeronaves que operan en el litoral acumularon 384 horas de vuelo y 2.653 servicios, de los que alrededor del 85% correspondieron a vigilancia y control de las zonas de baño y cerca del 10% a actuaciones preventivas.
Los drones trabajan de forma coordinada con Salvamento y Socorrismo y permiten localizar rápidamente a personas en apuros e incluso lanzar dispositivos salvavidas hasta la llegada de los efectivos. El servicio funciona en cuatro puntos de la costa desde el pasado 1 de junio.
Durante estos dos primeros meses de verano, el dispositivo de Salvamento y Socorrismo, compuesto por 55 profesionales, realizó 686 asistencias sanitarias, 3.390 acciones preventivas, 46 intervenciones acuáticas y 2.845 servicios de accesibilidad. Entre las atenciones sanitarias destacan 469 por heridas leves y 148 por picaduras de medusa.
Las intervenciones acuáticas incluyeron 31 rescates, nueve búsquedas, cinco ayudas y una extracción. Además, se efectuaron más de un millar de avisos a bañistas en corrientes balizadas y otros 1.213 en zonas consideradas peligrosas. Además, se produjeron 325 avisos por baño con bandera roja.
El dispositivo se completa con agentes de la Policía Local destinados al servicio especial de verano y 14 vigilantes de playa.
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