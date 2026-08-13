La Feria de Mijas 2026 ya tiene fechas y cartel: Camela y Medina Azahara, entre los grandes conciertos

Mijas ya tiene programa para su Feria 2026, que se celebrará del 7 al 12 de septiembre con conciertos, actividades familiares, Feria de Día y los tradicionales actos en honor a la Virgen de la Peña, patrona del municipio y alcaldesa perpetua. La programación contará con actuaciones de Camela, Medina Azahara, Marta Quintero y Alba Dreid, entre otras propuestas.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, ha presentado tanto el programa como el cartel oficial de las fiestas, cuyo preámbulo tendrá lugar un día antes del inicio oficial. Así, el domingo 6 de septiembre, la periodista mijeña Mari Carmen Jaime será la encargada de pronunciar el pregón a partir de las 21.00 horas en el auditorio de Mijas Pueblo Miguel González Berral.

La regidora ha destacado el objetivo de combinar las costumbres locales con una programación dirigida a diferentes públicos: "Hemos trabajado con mucha ilusión para ofrecer una programación variada y de calidad, que combine nuestras tradiciones con propuestas actuales y que invite tanto a los mijeños como a quienes nos visitan a vivir intensamente nuestra fiesta".

Cartel de la Feria y Fiestas de Mijas 2026. / l.o.

Domingo 6 de septiembre: pregón de la Feria de Mijas

Aunque la feria comenzará oficialmente el día 7, la programación tendrá su primera cita el 6 de septiembre a las 21.00 horas con el pregón de Mari Carmen Jaime.

El acto se celebrará en el auditorio de Mijas Pueblo Miguel González Berral y servirá como antesala de seis días de festejos.

Lunes 7 de septiembre: cabalgata e inauguración del recinto ferial

La primera jornada oficial arrancará a las 19.00 horas con la tradicional cabalgata de gigantes y cabezudos, que tendrá su salida desde el Ayuntamiento.

Ya por la noche, alrededor de las 22.00 horas, la alcaldesa y el equipo de gobierno darán la bienvenida a la feria con el encendido del alumbrado artístico y la inauguración del recinto ferial.

Durante esta misma jornada se celebrará también la elección de la reina, rey, damas y acompañantes de la Feria de Mijas 2026.

Martes 8 de septiembre: día de la Virgen de la Peña y comienzo de la Feria de Día

El 8 de septiembre será una de las jornadas centrales de las fiestas por la celebración de la festividad de la Virgen de la Peña, patrona y alcaldesa perpetua de Mijas.

Los actos religiosos comenzarán a las 11.30 horas en la iglesia de la Inmaculada Concepción, donde tendrá lugar el repique de campanas y, posteriormente, la misa en honor a la Virgen.

A las 13.30 horas se inaugurará la Feria de Día en La Muralla, donde habrá las tradicionales barras y diferentes actuaciones musicales.

Por la noche, alrededor de las 21.00 horas, se celebrará la procesión de la Virgen de la Peña por algunas de las calles más emblemáticas de Mijas Pueblo.

Miércoles 9 de septiembre: Camela y actividades para los niños

Los más pequeños tendrán especial protagonismo durante la jornada del miércoles. A partir de las 20.00 horas, los niños y niñas podrán inscribirse en la caseta municipal para participar en el sorteo de elección del rey y la reina infantil de la Feria de Mijas 2026.

El programa incluye además la actuación infantil de las "Guerreras del K-Pop".

Uno de los conciertos más destacados de toda la feria llegará esa misma noche. Camela actuará a las 23.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 10 de septiembre: concierto de Medina Azahara

La Feria de Día continuará durante la jornada del jueves 10 de septiembre.

La principal cita musical llegará a medianoche, cuando la caseta municipal acogerá la actuación de Medina Azahara a partir de las 00.00 horas.

Viernes 11 de septiembre: Cena Homenaje a Mayores y Marta Quintero

Las personas mayores serán las protagonistas del viernes con la tradicional Cena Homenaje a Mayores, que comenzará a las 22.30 horas en la caseta municipal.

Durante el encuentro se realizará mediante sorteo la elección del Abuelo y la Abuela de la Feria de Mijas.

La cena estará destinada a los mayores que se hayan inscrito previamente en el Departamento de Mayores y hayan recogido la correspondiente invitación.

La programación musical comenzará a las 23.30 horas con la actuación de Marta Quintero.

Sábado 12 de septiembre: paseo en bicicleta, toritos, caballos y Noche Joven

La última jornada de la Feria de Mijas comenzará a las 11.00 horas con un paseo en bicicleta y continuará con la Feria de Día y sus actuaciones en La Muralla.

Por la tarde, alrededor de las 18.00 horas, tendrá lugar el encierro de toritos simulados, con salida desde la Cañada de Gertrudis.

Una hora después, a las 19.00 horas, está previsto el paseo a caballo.

La programación culminará en la caseta municipal con la Noche Joven, que contará con DJ Michael Stiven, DJ Cohelo y Alba Dreid.

Principales conciertos de la Feria de Mijas 2026

La música será uno de los grandes atractivos de las fiestas. Entre las actuaciones anunciadas se encuentran Camela el 9 de septiembre a las 23.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo; Medina Azahara el día 10 a las 00.00 horas; Marta Quintero el 11 desde las 23.30 horas; y Alba Dreid, junto a DJ Michael Stiven y DJ Cohelo, durante la Noche Joven del 12 de septiembre.

La programación se completa con actividades dirigidas a las familias, Feria de Día, citas tradicionales y los actos religiosos vinculados a la Virgen de la Peña.

Así es el cartel de la Feria de Mijas 2026

La alcaldesa también ha presentado el cartel oficial de la Feria de Mijas 2026, una composición que el Ayuntamiento define como "muy especial y simbólica".

La imagen está protagonizada por Paula González y Víctor Pulpillo, reyes de la feria del año pasado, acompañados por un caballo y con la ermita de Nuestra Señora de la Peña al fondo.

Ana Mata ha agradecido a ambos que hayan prestado su imagen para representar las fiestas y también ha reconocido el trabajo desarrollado para preparar la feria: "Quiero agradecer el trabajo de todas las áreas municipales, de los cuerpos de seguridad y emergencias, de los trabajadores del Ayuntamiento, de la hermandad y de la junta de festejos que hacen posible que un evento de estas características salga adelante. Su esfuerzo, muchas veces silencioso, es fundamental para que todo esté preparado y podamos disfrutar de una feria segura, organizada y llena de vida".