Alcampo abrirá en Benalmádena su primer supermercado propio en Andalucía. El nuevo establecimiento se instalará en el Centro Comercial Altos del Higuerón, propiedad de RH Privé, y su apertura está prevista para finales de 2026. La cadena gala, presente en Andalucía desde 1989, incorporará así por primera vez en la comunidad su formato Alcampo Supermercado, con un establecimiento de 1.200 metros cuadrados de sala de ventas y una plantilla prevista de 40 trabajadores.

El nuevo supermercado tendrá una apuesta destacada por los productos frescos, con mostradores atendidos de carnicería, pescadería, panadería, platos preparados, charcutería y quesos. También contará con una bodega propia.

La oferta combinará productos para la compra diaria con un surtido más amplio de marcas y categorías. El establecimiento tendrá previsto abrir de 9.00 a 22.00 horas, incluidos domingos y festivos cuando esté autorizada la apertura comercial.

Además de la compra presencial, los clientes podrán realizar pedidos por internet y recogerlos posteriormente en taquillas refrigeradas habilitadas en el propio centro.

Más oferta comercial en Altos del Higuerón

La llegada de Alcampo ampliará la oferta del Centro Comercial Altos del Higuerón, situado junto a la salida 1008 de la A-7, en Benalmádena, en la carretera que une Mijas con Benalmádena Puebllo. El complejo dispone de más de un centenar de plazas de aparcamiento y reúne establecimientos comerciales, de restauración y servicios, entre ellos farmacia, clínica dental, inmobiliaria y cafetería. El centro cuenta además con una zona de oficinas, espacios de trasteros y conexiones de transporte público, con parada de taxis y autobús.