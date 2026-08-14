Oferta de empleo
El Ayuntamiento de Benalmádena amplía a 13 plazas la convocatoria para reforzar la plantilla de Bomberos, coincidiendo con la protesta vecinal por los incendios
Una mesa de negociación compuesta por representantes de tres sindicatos y la edil de Recursos Humanos del municipios ha aprobado este viernes cuatro nuevas plazas dentro de la Oferta de Empleo Público de 2026
En vísperas de la concentración vecinal devenida por la tragedia en calle Onix, donde fallecieron dos menores y una madre en un aparatoso incendio, el Ayuntamiento de Benalmádena ha celebrado este viernes 14 de agosto una reunión de la Mesa General de Negociación, en la que han estado presentes los representantes de los trabajadores (CCOO, UGT y CSIF) y la edil de Recursos Humanos, Rosa Balbuena, y en la que se ha llevado a cabo la aprobación parcial de la Oferta de Empleo Público de 2026. El Consistorio ha dado el visto bueno a una nueva oferta de cuatro plazas de bomberos para este año, que se sumará a las sucesivas convocatorias de plazas de bomberos realizadas por el Ayuntamiento de Benalmádena desde 2023.
La plantilla quedaría con 13 bomberos. En la convocatoria de 2023, el actual equipo de Gobierno municipal, liderado por Juan Antonio Lara, ofertó tres plazas para ampliar la plantilla de bomberos existente; en 2024 ofertó otras tres plazas más y en 2025 otras tres más. “Todas ellas se suman a las cuatro plazas aprobadas en la oferta de 2026, de manera que la intención, anunciada ya a todos los representantes de los trabajadores, es llevar a cabo ahora una amplia convocatoria agrupando todas ellas, lo que permitirá reforzar el servicio de bomberos de Benalmádena con un total de 13 efectivos más”, ha explicado Balbuena.
La edil de Recursos Humanos ha anunciado que una vez aprobada esta nueva oferta, se pone en marcha el proceso necesario para realizar la convocatoria pública de las nuevas plazas, lo que permitirá abrir un proceso selectivo, que avanzará conforme a lo establecido por Ley hasta su resolución final e incorporación a la plantilla de bomberos.
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