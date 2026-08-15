Elías Bendodo exige en Manilva más efectivos contra el narcotráfico

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, exigió este viernes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «cubrir el déficit de más de 700 policías nacionales y cerca de 550 guardias civiles y reforzar los medios humanos y materiales destinados a combatir el narcotráfico en la costa malagueña».

Bendodo hizo estas declaraciones, recogidas por Europa Press, en la sede del PP de Manilva, acompañado por el presidente local de la formación, José Manuel Fernández, y el senador Fran Oblaré, donde advirtió de «la inseguridad que está generando el avance del narcotráfico en distintos puntos del litoral».

El dirigente del PP advirtió de que esta situación «no se circunscribe a Manilva, sino que se extiende por distintos puntos de la costa malagueña», y recordó que se han visto narcolanchas llegando a la playa de Sabinillas y descargando droga «a plena luz del día, delante de vecinos y delante de turistas».

Por ello, reclama al Ministerio del Interior «un esfuerzo de verdad, acorde a las necesidades de la costa malagueña y a la dimensión del problema que estamos sufriendo» .