Seguridad
Elías Bendodo exige en Manilva más efectivos contra el narcotráfico
El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal del PP pide más policías y guardias civiles
El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, exigió este viernes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «cubrir el déficit de más de 700 policías nacionales y cerca de 550 guardias civiles y reforzar los medios humanos y materiales destinados a combatir el narcotráfico en la costa malagueña».
Bendodo hizo estas declaraciones, recogidas por Europa Press, en la sede del PP de Manilva, acompañado por el presidente local de la formación, José Manuel Fernández, y el senador Fran Oblaré, donde advirtió de «la inseguridad que está generando el avance del narcotráfico en distintos puntos del litoral».
El dirigente del PP advirtió de que esta situación «no se circunscribe a Manilva, sino que se extiende por distintos puntos de la costa malagueña», y recordó que se han visto narcolanchas llegando a la playa de Sabinillas y descargando droga «a plena luz del día, delante de vecinos y delante de turistas».
Por ello, reclama al Ministerio del Interior «un esfuerzo de verdad, acorde a las necesidades de la costa malagueña y a la dimensión del problema que estamos sufriendo» .
Suscríbete para seguir leyendo
- Mueren dos niños de 10 y 15 años en un grave incendio en un bloque de viviendas de Benalmádena: "Las llamas estaban muy avanzadas"
- El vicepresidente de los Comerciantes de Benalmádena, sobre el renacer del Tívoli: “Las cadenas hoteleras más punteras van a estar más interesadas en abrir en el municipio"
- La Junta de Andalucía declara la alerta por el virus del Nilo en Fuengirola y Las Lagunas de Mijas: qué cambia y cómo evitar las picaduras
- Así cambiará Tivoli World con la nueva propuesta en trámite: menos superficie para atracciones, dos hoteles y un gran centro comercial
- El vecino en cuya vivienda se originó el incendio de Benalmádena: 'Lo hemos perdido todo, no tenemos casa
- Torremolinos registra dos incendios este sábado sin heridos
- Torremolinos inaugura hoy la plaza de La Nogalera tras invertir 3,1 millones
- Un jabalí atravesado por una flecha pasea por Mijas Costa