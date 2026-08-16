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La playa de Las Gaviotas en Benalmádena cierra al baño de forma cautelar por una posible contaminación

Se ha izado la bandera roja en este arenal, lo que implica la prohibición del baño mientras se realizan las comprobaciones pertinentes

Playa Las Gaviotas

Playa Las Gaviotas / Ayuntamiento de Benalmádena

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Nacho Agote

Nacho Agote

Málaga

La playa de Las Gaviotas en Benalmádena ha quedado cerrada de forma cautelar al baño ante una posible contaminación después de que varios bañistas presentaran reacciones dérmicas, según ha informado este domingo el Ayuntamiento a través de su cuenta oficial de Facebook.

Ante esta situación, se ha izado la bandera roja en este arenal, lo que implica la prohibición del baño mientras se realizan las comprobaciones pertinentes.

La incidencia se ha comunicado al teléfono 112 para la realización de los análisis correspondientes, según la publicación del Consistorio, que ruega que se respete la señalización y las indicaciones de los servicios de seguridad y salvamento.

Reabiertas tres de las cuatro playas de Málaga cerradas por la presencia de vertidos

Esta medida preventiva se produce en un fin de semana de gran afluencia a las playas de la Costa del Sol, y solo un día después de que el Ayuntamiento de Málaga tuviera que establecer la bandera roja y desaconsejar el baño en cuatro playas de la ciudad, en este caso por vertidos al mar tras la tormenta de la madrugada del sábado.

Noticias relacionadas y más

Tres de las cuatro playas afectadas (Sacaba, Misericordia y Guadalmar) ya cuentan con bandera verde, mientras que San Andrés sigue a la espera de actualizar el estado de las aguas, según la web del Ayuntamiento de Málaga.

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