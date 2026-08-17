Una barrera en el mar para frenar la llegada del alga asiática a las playas: la Costa del Sol busca cómo combatir esta especie invasora

La proliferación del alga asiática en la Costa del Sol se ha convertido en un problema muy serio para los municipios del litoral, que cada año deben asumir mayores costes para recoger y tratar los restos que terminan acumulándose en casi todas las playas de nuestro litoral. Ante esta situación, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental estudia ahora un sistema que permitiría interceptar esta especie invasora antes de que alcance la costa.

El presidente de la Mancomunidad, Félix Romero, y el delegado de Turismo y Playas, Francisco Cerdán, han mantenido este lunes una reunión de trabajo con representantes de la empresa Nautilus Dragados Marítimos, que está desarrollando una tecnología destinada a contener, concentrar y retirar las algas en el mar.

Maquinaria pesada retira restos de alga asiática / L.O.

Según ha explicado la institución supramunicipal, la presencia del alga obliga a los ayuntamientos de la comarca a multiplicar cada año los gastos destinados a su recogida y tratamiento. A ello se añaden las consecuencias que provoca su acumulación en la orilla, que la propia Mancomunidad considera un "auténtico problema de salubridad".

La Costa del Sol, en alerta por la expansión del alga invasora La Rugulopteryx okamurae se ha convertido ya en una presencia recurrente en playas y fondos marinos de nuestras costas. Diez años después de su llegada a las aguas andaluzas, esta macroalga asiática invasora continúa extendiéndose por el litoral y, según los expertos, ya no se considera posible su erradicación. Un estudio elaborado por los investigadores andaluces Rubén Vázquez y Salvador Román, publicado el pasado año, sostiene que su llegada se produjo muy probablemente por «una liberación ilegal de aguas de lastre de barcos comerciales».

Una red para evitar que el alga asiática llegue a las playas

La solución planteada pasa por instalar una red capaz de acumular las algas antes de su llegada a las playas. Una vez concentrado el material, unas dragas se encargarían de retirarlo y trasladarlo hasta puntos concretos de almacenamiento.

Durante el encuentro, los responsables de Nautilus Dragados Marítimos plantearon la posibilidad de desarrollar una prueba piloto en la Costa del Sol Occidental. El objetivo sería comprobar directamente la eficacia del sistema y determinar su adaptación a las características del litoral malagueño.

Alga invasora en una playa de nuestras costas. / l.o.

Por el momento, la iniciativa no está cerrada. La propuesta ha quedado en fase de estudio, tanto para analizar posibles fórmulas de financiación como para abordar las cuestiones administrativas necesarias para su posible desarrollo.

La propuesta se trasladará a la Junta de Andalucía

La Mancomunidad trasladará también el proyecto a la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, al tratarse de la administración que tiene las competencias en ese tramo del litoral.

La búsqueda de alternativas responde al impacto que la llegada continuada del alga está teniendo sobre los municipios costeros, especialmente por la necesidad de destinar recursos públicos a retirar y gestionar los restos una vez que alcanzan las playas.

Un científico examina la proliferación del alga asiática en la costa malagueña. / Equilibrio Marino

La reunión no se limitó al problema de esta especie invasora. Los participantes también estudiaron diferentes soluciones mediante maquinaria anfibia para el mantenimiento, recuperación y regeneración de playas afectadas por la erosión y los temporales.

Además de Félix Romero y Francisco Cerdán, en el encuentro participaron José Manuel Fernández, vicepresidente de la Mancomunidad, y Francisco Abel Carrasco.