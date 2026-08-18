Sucesos
Detenido en Estepona por agredir con un arma blanca a su compañero de piso
El arrestado tiene 52 años y la víctima, de 37, tuvo que ser trasladada al hospital por la gravedad de las lesiones sufridas en el tórax
La Policía Nacional ha detenido en Estepona a un hombre de 52 años por presuntamente agredir con un arma blanca a su compañero de piso, de 37 años. La víctima tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario debido a la gravedad de las lesiones, según han confirmado fuentes policiales.
Los hechos tuvieron lugar pasadas las 20.00 horas de este lunes en una vivienda del municipio malagueño. Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso en el que se alertaba de una pelea entre dos hombres en el interior de un domicilio.
Tras recibir la llamada, el centro coordinador dio aviso a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional, que se desplazaron hasta el lugar.
Herido con un arma blanca en el tórax
Según han señalado fuentes policiales, el hombre de 37 años presentaba heridas provocadas con un arma blanca en la zona del tórax. Debido a la gravedad de las lesiones, tuvo que ser trasladado hasta un hospital para recibir asistencia médica.
Los agentes procedieron posteriormente a la detención de su compañero de piso, de 52 años, por su presunta implicación en la agresión.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la pelea ni sobre el estado actual del herido.
La investigación permanece abierta por parte de la Policía Nacional con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.
Otro apuñalamiento tras una discusión en Málaga
El suceso de Estepona se produce apenas unos días después de otro caso ocurrido recientemente en Málaga capital, donde la Policía Local detuvo a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa tras apuñalar supuestamente por la espalda a otro varón, de 48 años, después de una discusión.
Los hechos ocurrieron sobre la medianoche del 31 de julio en la calle Actriz Rosario Pino. Según la investigación policial, tras el enfrentamiento inicial, el sospechoso abandonó el lugar y regresó unos diez minutos más tarde con un cuchillo de cocina oculto entre sus ropas. Presuntamente se acercó entonces a la víctima por la espalda y la hirió en el costado derecho.
El herido tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario e ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque en un primer momento no se temía por su vida. Los agentes localizaron posteriormente en las inmediaciones el cuchillo presuntamente utilizado en la agresión. El detenido quedó a disposición judicial tras las diligencias policiales.dó posteriormente a disposición judicial.
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