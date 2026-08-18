Benalmádena mantiene cerradas al baño dos playas tras las reacciones en la piel de una veintena de bañistas

El litoral de Benalmádena mantiene este martes restricciones al baño después del episodio registrado durante los últimos días y que llevó al Ayuntamiento a cerrar de forma preventiva varias playas. Las Gaviotas y Santa Ana continúan con bandera roja, mientras que otras tres zonas que permanecían clausuradas han podido volver a abrirse.

La decisión de restringir el baño se produjo después de que una veintena de bañistas presentaran reacciones en la piel, una circunstancia que llevó al Consistorio a adoptar medidas preventivas mientras se realizan las comprobaciones correspondientes.

El Ayuntamiento de Benalmádena dio aviso al servicio de emergencias 112 para activar los análisis necesarios y pidió a los usuarios del litoral que respeten en todo momento la señalización instalada y las indicaciones de los servicios de seguridad y salvamento.

Tres playas de Benalmádena reabren al baño

La evolución de la situación ha permitido que este martes Bil-Bil, Arroyo de la Miel y Los Melilleros vuelvan a estar abiertas al baño, después de permanecer cerradas desde el domingo como medida de precaución.

La situación, sin embargo, todavía no se ha normalizado por completo. Las playas de Las Gaviotas y Santa Ana siguen cerradas al baño y mantienen la bandera roja.

Bandera amarilla en Fuente de la Salud y Carvajal

A estas restricciones se suman las existentes en Fuente de la Salud y Carvajal, donde ondea la bandera amarilla. En el caso concreto de Carvajal, la advertencia está relacionada con la presencia de medusas.

Las autoridades municipales recomiendan a vecinos y visitantes consultar el estado de las playas antes de entrar en el agua y atender las instrucciones de los profesionales de vigilancia y salvamento mientras continúen las incidencias en distintos puntos de la costa de Benalmádena.