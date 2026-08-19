Torremolinos licita por 168,7 millones la limpieza de calles, playas y la recogida de residuos

El Ayuntamiento de Torremolinos ha puesto en marcha la licitación del nuevo servicio de limpieza viaria, recogida de residuos y limpieza de playas, un contrato con un presupuesto base total de 168.733.908,90 euros que marcará el funcionamiento de algunos de los principales servicios públicos del municipio durante los próximos años.

La documentación del procedimiento ya ha sido remitida para su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Según ha informado el Consistorio, una vez que aparezca en este diario oficial, o transcurridas 48 horas desde el acuse de recepción, la licitación podrá consultarse también en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Dos contratos para la limpieza y la recogida de residuos en Torremolinos

El procedimiento se estructura en dos lotes diferenciados. El primero engloba la limpieza de las calles, la recogida de residuos y el mantenimiento de las playas y tendrá una duración de diez años. El segundo está destinado específicamente a la recogida de muebles y enseres y se plantea para un periodo de cinco años.

Con esta contratación, el Ayuntamiento pretende implantar un nuevo modelo de gestión que contemple la renovación de toda la maquinaria y el equipamiento utilizado en estos servicios.

Entre las prestaciones previstas se encuentra la recogida y el transporte de los residuos municipales procedentes de viviendas, comercios, establecimientos hoteleros y otras actividades desarrolladas en el término municipal.

El contrato comprende igualmente la limpieza ordinaria y especial de calles, plazas, paseos, zonas peatonales y otros espacios públicos, además de la limpieza tanto manual como mecánica de las playas de Torremolinos.

Recogida de muebles, tecnología y seguimiento de incidencias

La licitación incorpora también la retirada separada de muebles y enseres y establece que deberán disponerse los medios humanos, materiales, tecnológicos y organizativos necesarios para garantizar el funcionamiento del servicio.

Entre los objetivos contemplados figuran, además, la trazabilidad de las actuaciones, el seguimiento de incidencias, la sostenibilidad medioambiental y la adaptación a la normativa vigente en materia de residuos.

El Ayuntamiento sostiene que el nuevo modelo supondrá una mejora directa en la prestación de estos servicios y señala que su implantación se realizará sin incrementar la carga contributiva de la ciudadanía.

Un procedimiento iniciado tras la aprobación del Pleno en 2025

La salida a licitación culmina el procedimiento administrativo desarrollado durante los últimos meses. En julio de 2025, el Pleno municipal aprobó la memoria en la que se analizaban los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros relacionados con el servicio.

Posteriormente se incorporaron al expediente la memoria de idoneidad elaborada por el área de Medio Ambiente y el correspondiente informe de la delegación de Hacienda.

Una vez completados los trámites y analizados los informes preceptivos, el Consistorio concluye que la contratación resulta idónea y proporcionada.

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Desde el Ayuntamiento justifican la necesidad del contrato por la importancia que estos trabajos tienen para el funcionamiento diario de Torremolinos: "la necesidad de dicha contratación está justificada por tratarse de servicios públicos esenciales para la ciudad, que están directamente vinculados a la salubridad pública, la higiene urbana, la protección del medio ambiente, la calidad de vida de la ciudadanía, así como la imagen turística del municipio y el adecuado mantenimiento de los espacios públicos".