El EAM lleva a Fiscalía la agresión a una persona sin hogar en el centro de Fuengirola y pide identificar al autor

El EAM ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Delitos de Odio de Málaga la agresión y las humillaciones sufridas por una persona sin hogar en pleno centro de Fuengirola. Los hechos fueron grabados y las imágenes se difundieron posteriormente a través de las redes sociales durante la tarde del miércoles 19 de agosto.

La Sección de Diversidad y Delitos de Odio del organismo ha actuado de oficio después de conocer lo sucedido y ha solicitado a los cuerpos policiales competentes la identificación urgente del presunto autor, así como el esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo el incidente.

Según la información facilitada por el EAM, las imágenes muestran a un hombre de 50 años que se aproxima a la víctima, se burla de su situación y le arroja contra su voluntad un cubo de agua sobre el cuerpo. Durante la escena, otras personas graban lo ocurrido y realizan comentarios vejatorios relacionados con la situación de sinhogarismo de la persona afectada.

El EAM estudia un posible delito de odio por aporofobia en Fuengirola

El Servicio Jurídico del EAM considera que los hechos podrían ser constitutivos de un posible delito de odio por aporofobia, al apreciar una relación directa entre la agresión y las humillaciones sufridas y la situación de pobreza y sinhogarismo de la víctima.

La persona afectada ya era conocida por los servicios del organismo y se encontraba incluida en las rutas de intervención social desarrolladas durante el actual episodio de altas temperaturas.

Tras conocerse los hechos, el equipo también ha solicitado la intervención urgente de los servicios sociales municipales con el objetivo de garantizar la atención y protección de la víctima.

Protección de Datos analizará la difusión de las imágenes

Además de la agresión, el EAM considera especialmente grave la grabación y posterior difusión de las imágenes en redes sociales, ya que en ellas la persona aparece desnuda y en una situación de extrema vulnerabilidad.

Por este motivo, el organismo trasladará lo ocurrido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que analice si existen posibles responsabilidades derivadas de la publicación y propagación del contenido.

El caso también ha sido comunicado al Observatorio Hatento, especializado en delitos de odio contra personas en situación de sinhogarismo.

Piden no compartir el vídeo para evitar la revictimización

El EAM ha realizado además un llamamiento expreso a la ciudadanía para que no comparta, reproduzca ni siga difundiendo las imágenes de la agresión.

El organismo advierte de que continuar viralizando el contenido supone una nueva exposición pública de la víctima y puede contribuir a su revictimización, especialmente por las condiciones de vulnerabilidad en las que aparece en las grabaciones.