Bomberos de Marbella rescatan a tres menores que quedaron atrapados en un ascensor más de tres horas

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Marbella rescataron este miércoles, 19 de agosto, a tres menores de entre 12 y 13 años que permanecieron atrapados durante más de tres horas en un ascensor de un edificio situado en la calle Antonio Belón.

El servicio de emergencias recibió el aviso alrededor de las 16.15 horas, cuando los menores llevaban aproximadamente una hora en el interior de la cabina. La complejidad de la actuación hizo que las labores se prolongaran hasta cerca de las 19.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Marbella.

En el dispositivo participaron seis bomberos, cuatro agentes de la Policía Local y personal de la empresa encargada del mantenimiento del ascensor.

Los menores vivieron momentos de nerviosismo mientras permanecían encerrados, aunque tras ser rescatados se encontraban en buen estado y no necesitaron asistencia sanitaria.

Una compleja maniobra para rescatar a los menores

La intervención presentó una especial dificultad técnica debido a que se había activado el sistema de paracaídas de la cabina, un mecanismo de seguridad que impide el desplazamiento del ascensor en determinadas circunstancias.

El elevador había quedado detenido a la altura de una entreplanta, una posición que impedía realizar una evacuación convencional.

Ante esta situación, los Bomberos de Marbella tuvieron que llevar a cabo maniobras especializadas para desbloquear el mecanismo de seguridad y utilizar equipamiento específico para elevar la cabina de manera controlada.

Una vez situada en una posición que permitía realizar la evacuación con garantías, los efectivos consiguieron sacar a los tres menores con seguridad.

Qué hacer si un ascensor se queda atrapado

A raíz de esta intervención, el cuerpo municipal de Bomberos recuerda una serie de recomendaciones que pueden resultar fundamentales cuando una persona queda encerrada en un ascensor.

La primera indicación es mantener la calma y utilizar el pulsador de alarma o el sistema de comunicación de emergencia de la cabina para pedir ayuda.

Si se dispone de teléfono móvil, se recomienda contactar con los servicios de emergencias o con el número de asistencia que figure en el propio ascensor, indicando la ubicación exacta del inmueble y toda la información disponible sobre la incidencia.

Lo que nunca se debe hacer dentro de un ascensor bloqueado

Los Bomberos advierten de que no se deben forzar las puertas, intentar abandonar la cabina por medios propios ni manipular los mecanismos del elevador, especialmente cuando este se encuentra detenido entre dos plantas.

La recomendación es permanecer dentro de la cabina hasta que llegue el personal especializado y seguir sus instrucciones durante la intervención.

También conviene evitar movimientos bruscos y tratar de tranquilizar a las personas más nerviosas, una precaución especialmente importante cuando entre los ocupantes hay menores.