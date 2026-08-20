Mijas renovará la cubierta del polideportivo de La Cala

El Ayuntamiento de Mijas destinará los 885.603,44 euros que recibirá del Plan de Inversiones Mancomunado (PIM) de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental a la renovación de la cubierta del polideportivo de La Cala. El objetivo es mejorar la estanqueidad, bajantes y encuentros de los lucernarios, así como incrementar la eficiencia energética de la instalación caleña.

Así lo anunció este miércoles la edil de Deportes, Mari Francis Alarcón, quien puntualizó que la mejora de la eficiencia energética se realizará mediante la instalación de un sistema de energía renovable con paneles solares, que abastezcan la demanda de la edificación. El proyecto de actuación está ya realizado por el Ayuntamiento de Mijas y la ejecución de las obras la va a licitar la Mancomunidad de Municipios.

La actuación en cada cubierta del polideportivo (pabellón, pasillo, servicios y gimnasio) será distinta, ya que tienen diferentes usos y condiciones. Así, en la del pabellón se intervendrá para mejorar la impermeabilización y la evacuación de agua pluvial. Se realizará una nueva cubierta con las capas necesarias para aumentar la pendiente un 2% más. Además, se colocarán nuevas carpinterías y se descubrirán los bajantes tapados aumentando la cantidad de orificios de evacuación.

Por su parte, en la cubierta del pasillo se intervendrá igual, aumentando la pendiente un 1,5% más, y además se reforzará la impermeabilización en los puntos más débiles. En las cubiertas de la zona de servicios y gimnasio, por último, se aumentará las pendientes entre un 2% y un 2,5% más y se instalarán placas fotovoltaicas.

El Plan de Inversiones Mancomunado se ha aprobado recientemente en una sesión extraordinaria de la asamblea de la Mancomunidad. En total contempla una cantidad de 7.046.659,83 euros para los once municipios que forman la entidad. Mijas es el segundo con más dotación económica, tras Marbella, y por delante de Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos.

En líneas generales, el PIM 2026 tiene como finalidad el desarrollo por la Mancomunidad de diferentes proyectos de inversión (obras y suministros) en los municipios que la integran, en sectores como el ciclo integral del agua de uso urbano, la gestión de residuos sólidos urbanos, playas, medio ambiente urbano, turismo y adquisición de vehículos o maquinaria eficientes para servicios públicos. La distribución de los fondos se realiza mediante un doble sistema de reparto que establece una suma fija por municipio, de manera que se evite que un criterio únicamente variable suponga asignaciones muy pequeñas a los municipios de menor censo y presupuesto.