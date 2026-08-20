Sucesos
Persecución desde Mijas hasta Torremolinos: varios policías heridos y 3 detenidos
Los sospechosos huyeron por la A-7 en un coche denunciado como sustraído a punta de pistola después del robo de una cadena de oro a un turista belga en Riviera del Sol
Una persecución policial iniciada en Mijas tras un robo con violencia terminó este martes en Torremolinos con tres personas detenidas, un vehículo recuperado y varios agentes de la Policía Local de Mijas heridos leves. Durante la intervención se produjo además una embestida entre vehículos.
El dispositivo comenzó cuando los agentes recibieron el aviso por el robo de una cadena de oro a un turista belga en las inmediaciones de Max Beach, en Riviera del Sol, según han informado fuentes municipales a EFE.
Huida por la A-7 tras el robo en Riviera del Sol
De acuerdo con la información facilitada, una persona habría participado directamente en el robo, mientras que otros dos individuos le esperaban en un vehículo que constaba como sustraído. El coche, según las mismas fuentes, había sido denunciado como robado a punta de pistola.
Los policías localizaron el vehículo e intentaron darle el alto, pero sus ocupantes no se detuvieron y emprendieron la huida. A partir de ese momento comenzó una persecución por la autovía A-7 que llevó el operativo más allá del término municipal de Mijas.
Ante la situación, los agentes solicitaron apoyo a las policías locales de Benalmádena y Torremolinos con el objetivo de cerrar el paso al vehículo y facilitar su interceptación.
El vehículo fue interceptado en Torremolinos
La actuación conjunta permitió finalmente detener el coche en Torremolinos. Sus tres ocupantes fueron arrestados y el vehículo pudo ser recuperado.
La intervención dejó también varios policías locales de Mijas heridos de carácter leve, después de una actuación en la que llegó a producirse una embestida entre vehículos.
El concejal de Policía Local de Mijas, Juan Carlos Cuevas, ha destacado la rapidez de los agentes para localizar el coche y desplegar el dispositivo que terminó con las detenciones. También ha subrayado la complejidad de la persecución y ha agradecido la profesionalidad mostrada por los policías durante la intervención.
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