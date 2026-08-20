Polémica en Fuengirola por una persona sin hogar: “Está desnudo y hace sus necesidades por todas partes”

Polémica en Fuengirola por el estado de una persona sin hogar que permanece en la vía pública desnudo, meramente tapado con una sábana, y haciendo sus necesidades a plena luz del día e incluso sobre los bancos públicos de la calle.

Los vecinos y negocios de la zona llevan tiempo denunciando la situación de insalubridad en la que vive este individuo, su mal comportamiento y el “hedor” que genera en la calle, un clima de tensión que ha saltado a las redes sociales.

“Además de ser un riesgo para la salud pública haciendo sus necesidades por todas partes dice groserías a las mujeres que pasan por allí. Yo cada vez que lo veo, cambio de acera”, denuncian los vecinos por redes sociales. “Por eso ya no me siento en los bancos, algunas veces me he encontrado mierda”.

Crispación

La crispación ha llegado hasta tal punto que un vecino le ha llegado a lanzar recientemente un cubo de agua, por lo que el Ayuntamiento de Fuengirola ha pedido “mesura”: “Entendemos perfectamente el enfado de vecinos y comerciantes. Pero eso no da derecho a nadie a tomarse la justicia por su mano”, ha advertido el consistorio en una respuesta a la publicación del vídeo en redes sociales.

Según el Ayuntamiento de Fuengirola, este individuo acumula numerosas sanciones de la Policía Local por incumplimiento de ordenanzas y normas de convivencia. “Pero eso no impide, según la legislación vigente, que pueda estar en cualquier espacio público”.

Esta persona rechaza “de manera unilateral” la ayuda que le ha ofrecido Servicios Sociales que, junto a la Policía Nacional y Local, “están trabajando para que entre en razón y acepte otra alternativa”.

Dos denuncias a la Fiscalía

El Ayuntamiento de Fuengirola ha informado hoy de que ha elevado el asunto a la Fiscalía Provincial y al Juzgado de Fuengirola debido a las “reiteradas molestias e inconvenientes que esta persona está causando de forma continua, pese a los ofrecimientos de ayuda, en la convivencia de la ciudad y, de forma especial, a vecinos y comerciantes de la zona”.

Señala el consistorio que ha dado cuenta de las numerosas denuncias interpuestas contra la actitud incívica de esta persona y, además pone de manifiesto “la necesidad de velar por su dignidad, integridad y vulnerabilidad como ser humano”.

Por otro lado, la Sección de Diversidad y Delitos de Odio del Equipo de Atención a la Mujer (EAM) ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Delitos de Odio de Málaga la “agresión” a esta persona, tras difundirse el video en el que se ve como se le lanza un cubo de agua.

“El EAM considera especialmente grave que las imágenes hayan sido difundidas mostrando a la víctima desnuda y en una situación de extrema vulnerabilidad. Por ello, trasladará igualmente los hechos a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que valore las posibles responsabilidades derivadas de dicha difusión. Los hechos han sido puestos además en conocimiento del Observatorio Hatento, especializado en delitos de odio contra personas en situación de sinhogarismo”, señala esta entidad, que asegura que conoce a este individuo, ya que se encuentra dentro de las rutas de intervención social que el organismo desarrolla durante el actual episodio de altas temperaturas.