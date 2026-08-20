La Policía Nacional desmantela un narcopiso en pleno centro de Estepona

La Policía Nacional ha desarticulado en Estepona un narcopiso en el que se distribuía droga y también se permitía el consumo. La actuación policial ha culminado con tres detenidos por un delito contra la salud pública y la intervención de 114 dosis de cocaína, una escopeta de perdigones y varios patinetes eléctricos y bicicletas, vehículos cuya procedencia se está investigando.

La Comisaría Provincial de Málaga ha informado este jueves de que la denominada operación Mayday se inició a partir de una información que apuntaba al menudeo de droga en un inmueble próximo al Parque del Orquidario, en el corazón del casco urbano de Estepona. Los agentes de la Udyco Costa del Sol confirmaron esa información con discretas vigilancias en torno a la vivienda sospechosa, ya que observaron las continuas entradas y salidas de clientes que acudían al mismo para adquirir sus dosis de droga o incluso para consumirlas en su interior. En primera instancia, los agentes levantaron varias actas de aprehensión de droga a los compradores, diligencias que apuntalaron la solicitud de entrada en el domicilio a la autoridad judicial competente.

Imágenes tomadas por la Policía Nacional durante los registros. / P.N.

Un punto muy conflictivo

El registro supuso la detención de tres hombres de 32, 47 y 63 años que estaban al frente del negocio ilícito y la intervención de 114 dosis de cocaína dispuestas para la venta que arrojaron un peso total de 11,5 gramos, entre otros efectos. La Policía Nacional asegura que esta intervención pone fin a un punto de venta muy activo en el centro de la localidad que, además, había generado un problema de inseguridad entre los vecinos. En este sentido, explican que la zona se había convertido en un foco de reyertas y punto de canje de efectos procedentes de hurtos o robos por parte de toxicómanos que buscan dinero para sufragar sus dosis.