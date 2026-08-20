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Sucesos

A prisión el hombre que apuñaló mortalmente a su compañero de piso en Estepona

La víctima, que fue agredida en el tórax, falleció dos días después el hospital como consecuencia de la agresión que se produjo el lunes

Prisión de Alhaurí­n de la Torre.

Prisión de Alhaurí­n de la Torre. / GREGORIO TORRES

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La Opinión

El hombre detenido por presuntamente matar a su compañero de piso en Estepona ingresará en prisión este mismo jueves tras declarar ante el juez. Así lo han confirmado fuentes de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han añadido que el arrestado, sin perjuicio de lo que se concrete durante la fase de instrucción de la causa, está siendo investigado por un presunto delito de homicidio. Durante su comparecencia en la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona, el hombre ha accedido a prestar declaración ante el juez.

Los hechos ocurrieron pasadas las 20.00 horas de este pasado lunes. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado de una pelea entre dos hombres en una vivienda en del citado municipio malagueño y que uno de ellos estaba gravemente herido. De inmediato, dieron aviso a la Policía Nacional y a los sanitarios del 061, que trasladaron a la víctima, un varón de 37 años, a un hospital con graves lesiones por arma blanca en el tórax. Dos días después, el miércoles, falleció.

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El presunto agresor, de 52 años y compañero de piso del fallecido, fue detenido tras la agresión por la Policía Nacional.

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