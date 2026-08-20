Torremolinos saca a licitación su futuro campus universitario: 20 años de concesión y becas para estudiantes

El Ayuntamiento de Torremolinos ha dado este jueves, 20 de agosto, un nuevo paso para impulsar la llegada de actividad universitaria al municipio. El Consistorio ha sacado a licitación la concesión del edificio municipal situado en la plaza Pablo Ruiz Picasso, con el objetivo de que el inmueble pueda albergar un centro universitario dedicado a la docencia.

La convocatoria, publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, abre un procedimiento de concurrencia para seleccionar el proyecto que permita transformar el edificio en un campus adscrito a una universidad integrada en el sistema universitario andaluz.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha señalado: "Con esta licitación damos un paso decisivo para recuperar un edificio municipal que carecía de uso efectivo y convertirlo en un espacio dedicado al conocimiento, la formación y las oportunidades de futuro".

El objetivo municipal pasa también por conseguir que la actividad universitaria tenga continuidad durante todo el año. "Queremos que Torremolinos incorpore actividad universitaria estable durante todo el año, atraiga estudiantes, talento e inversión y genere nuevas oportunidades para nuestros jóvenes y para el conjunto de la ciudad", ha añadido Del Cid.

Un concurso abierto para crear el campus universitario de Torremolinos

El proyecto parte de una iniciativa privada presentada por EUSES Málaga, perteneciente al grupo educativo Metrodora, aunque esta circunstancia no concede ninguna ventaja a la entidad en el procedimiento de adjudicación.

El concurso está abierto a todas las entidades que cumplan las condiciones recogidas en los pliegos y no existe reserva ni derecho preferente para el promotor inicial.

La concesión tendrá una duración inicial de 20 años, con la posibilidad de prorrogarla durante un máximo de otros diez. El canon mínimo fijado por el Ayuntamiento asciende a 90.822,36 euros anuales, aunque los participantes podrán plantear una cantidad superior.

El inmueble seguirá siendo en todo momento de titularidad municipal y conservará su condición de bien de dominio público.

El Ayuntamiento no financiará las obras de adaptación

Uno de los elementos principales del procedimiento es que el coste de transformar el edificio no recaerá sobre las arcas municipales.

La entidad que consiga la concesión deberá asumir íntegramente la inversión necesaria para adaptar y equipar las instalaciones, además de hacerse cargo posteriormente de su conservación, mantenimiento y puesta en funcionamiento.

También será responsabilidad del adjudicatario conseguir las autorizaciones académicas, urbanísticas y sectoriales necesarias para desarrollar la actividad.

De hecho, la concesión estará condicionada a que el futuro centro obtenga la autorización para adscribirse a una universidad del sistema universitario andaluz y pueda comenzar legalmente a impartir docencia.

Becas de al menos 30.000 euros al año para estudiantes de Torremolinos

El sistema de valoración del concurso reserva una parte específica de la puntuación al número de titulaciones, la oferta económica y las ayudas dirigidas a estudiantes del municipio.

El número de titulaciones universitarias propuestas podrá aportar hasta 40 puntos, mientras que otros 40 dependerán del canon económico ofertado por encima del mínimo establecido.

Los 20 puntos restantes estarán vinculados al programa de becas para estudiantes empadronados en Torremolinos.

Las ofertas deberán contemplar una aportación de al menos 30.000 euros anuales para estas ayudas, aunque los licitadores podrán elevar esa cantidad.

El propósito es favorecer que jóvenes del municipio puedan acceder a los estudios que terminen implantándose en el futuro campus.

Margarita del Cid ha destacado: "El programa de becas hace que el proyecto tenga un retorno directo para las familias de Torremolinos. No se trata solamente de atraer una nueva actividad económica y educativa, sino de conseguir que nuestros jóvenes sean también beneficiarios directos de ella".

Un edificio municipal de unos 4.000 metros cuadrados

El inmueble elegido para el proyecto se encuentra en la plaza Pablo Ruiz Picasso y cuenta con aproximadamente 4.000 metros cuadrados.

El edificio llevaba un periodo sin actividad efectiva y el Ayuntamiento ha tramitado durante los últimos meses el cambio necesario para que pueda destinarse a enseñanza. Su uso funcional ha pasado así de social a educativo, aunque la propiedad continuará siendo municipal.

La fórmula de concesión permitirá, según plantea el Consistorio, recuperar este equipamiento sin asumir directamente los costes de adaptación, dotación y mantenimiento vinculados a la actividad universitaria.

La implantación del campus busca además contribuir a diversificar la actividad económica de Torremolinos, reducir la estacionalidad y revitalizar el centro urbano, además de reforzar la vinculación del municipio con la formación superior, el conocimiento y la innovación.

El origen del proyecto universitario en Torremolinos

Los primeros pasos del proyecto se dieron a finales de 2025. Entonces, la Universidad de Málaga (UMA) y EUSES Málaga firmaron un protocolo general para estudiar la viabilidad de impulsar en Torremolinos un centro universitario adscrito.

Aquella propuesta inicial contemplaba analizar la posible implantación de estudios en ámbitos con demanda profesional como Odontología; Gestión de Industrias Biofarmacéuticas y Biotecnológicas; y Producción de Música y Sonido para la Industria del Entretenimiento.

Esto no implica que esas sean las titulaciones que finalmente vaya a ofrecer el futuro campus, ya que el actual procedimiento está abierto a las entidades que cumplan los requisitos y uno de los propios criterios de adjudicación será precisamente el número de titulaciones propuestas.

En febrero de 2026, el Ayuntamiento aprobó el cambio de destino funcional del inmueble para posibilitar su uso educativo. Posteriormente, en julio, dio luz verde al expediente de concesión demanial y abrió el periodo obligatorio de información pública.

Superados esos trámites, la publicación del concurso inicia ahora la fase para elegir la propuesta que obtenga la mejor valoración conforme a los criterios establecidos en la licitación.