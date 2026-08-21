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Convocatoria

Mijas destina 50.000 euros a becas de ayuda al transporte universitario

El Ayuntamiento de Mijas incrementa hasta en un 50% la cuantía de las asignaciones. Las solicitudes pueden cursarse desde este viernes

Melisa Ceballos, edil de Juventud.

Melisa Ceballos, edil de Juventud. / l.o.

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La Opinión

Málaga

El Ayuntamiento de Mijas ha destinado un total de 50.000 euros a la nueva convocatoria de becas de ayuda al transporte universitario y ha incrementado hasta en un 50% la cuantía de las asignaciones.

El Boletín Oficial publicó este jueves las bases de esta línea, lo que quiere decir que a partir de este viernes 21 de agosto se podrán realizar las solicitudes durante 15 días hábiles a través de la sede electrónica municipal.

La concejala de Juventud del Ayuntamiento de Mijas, Melisa Ceballos, destacó que la cantidad total disponible de 50.000 euros es superior a la ejecutada en la última convocatoria, que se quedó en 44.500 euros. Además, de los cuatro tramos de que constaba la línea de becas anterior se pasará a tres tramos debido a que dejará de estar disponible el que se destinaba a familias con el nivel de renta más elevado, que era de 100 euros.

Desde el Ayuntamiento señalaron a través de un comunicado que, eliminando este tramo, «Mijas refuerza su apuesta por estas ayudas y dota de más dinero a cada uno de los tres tramos existentes».

Los tramos ahora presentarán los siguientes cambios. El primer tramo, para las rentas más bajas, pasará de 440 a 550 euros, lo que supone un incremento del 25%; el segundo tramo pasará de 300 a 450 euros, lo que supone una subida del 50%; y el tercer tramo pasará de 160 a 200 euros, un aumento del 25%.

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Para poder optar a estas ayudas resultará imprescindible, entre otros puntos, tener entre 18 y 35 años de edad y estar empadronado en Mijas a la fecha de la convocatoria.

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