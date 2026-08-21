The Champions Cheesecake ya está en Mijas: fechas, horarios y las tartas que se pueden probar

Mijas tiene este verano un nuevo reclamo para los más golosos. The Champions Cheesecake ha abierto sus puertas en el Recinto Ferial de Las Lagunas, donde permanecerá hasta el próximo 6 de septiembre con una selección de tartas de queso que va mucho más allá de la receta tradicional.

El evento arrancó este jueves 20 de agosto y coincide en espacio y calendario con The Champions Burger, que vuelve al municipio con sus conocidos 'food trucks'. La propia organización de The Champions Cheesecake ha promocionado su llegada a Mijas a través de TikTok con un mensaje claro: mismo recinto, mismas fechas y las tartas de queso como protagonistas.

La cita puede visitarse de lunes a jueves, de 18.00 a 00.00 horas, y de viernes a domingo, de 12.00 a 00.00 horas. El acceso al recinto es gratuito.

De Kinder Bueno a parmesano: las tartas que llegan a Mijas

La carta juega precisamente con uno de los fenómenos gastronómicos de los últimos años: convertir la tarta de queso en un lienzo para sabores cada vez más llamativos.

Entre las opciones que figuran en el menú de Mijas aparecen propuestas como la cheesecake de Ositos Lulú, piña colada, Happy Hippo, Weikis o una versión elaborada con Parmigiano Reggiano y otros quesos italianos.

También hay combinaciones de Lotus, brownie, pistacho, Kinder Bueno, TostaRica con Nocilla blanca, caramelo salado con Filipinos, galleta Dinosaurus o sabores que tiran directamente de nostalgia, como Nesquik, Petit Suisse y natillas.

La propuesta reúne a distintos obradores especializados y busca aprovechar el tirón que han adquirido las tartas de queso en redes sociales y en las cartas de restaurantes y pastelerías.

Cuánto cuestan las porciones

La organización señala que el precio habitual de una porción se mueve entre los 6 y los 11 euros, aunque advierte de que se trata de una horquilla orientativa y que el coste depende de cada elaboración, su tamaño y los ingredientes utilizados.

A diferencia de The Champions Burger, donde el público sí decide con sus votos qué hamburguesas pasan por el podio, The Champions Cheesecake no funciona como una competición y no hay votación para elegir una tarta ganadora, según explica la propia organización.

La organización también advierte de que no se admite el pago directo en efectivo dentro del evento. Quienes solo lleven dinero en metálico pueden cambiarlo en el punto de información por una tarjeta prepago mientras la cita permanezca abierta.