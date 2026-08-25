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Gastronomía

La Cheesequería abre su nueva tienda en Marbella y regalará 1.000 tartas de queso por la inauguración

Durante la jornada inaugural, los asistentes podrán conocer el nuevo establecimiento y probar algunas de las variedades que forman parte de su carta

Una de las tartas de la Cheesequería.

Una de las tartas de la Cheesequería. / L.O

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La Opinión

Málaga

La marca especializada en tartas de queso artesanales continúa su expansión en Andalucía con la apertura de un nuevo establecimiento en Marbella, que abrirá sus puertas este jueves 27 de agosto en la avenida de Nabeul, número 3.

Para celebrar esta llegada a la ciudad, La Cheesequería regalará 1.000 tartas de queso individuales a los visitantes que se acerquen al nuevo local a partir de las 19:00 horas, hasta agotar existencias.

Una inauguración con degustación gratuita en Marbella

La apertura forma parte del plan de crecimiento de una marca que ha convertido la cheesecake artesanal en el eje central de su propuesta gastronómica. Durante la jornada inaugural, los asistentes podrán conocer el nuevo establecimiento y probar algunas de las variedades que forman parte de su carta.

La Cheesequería apuesta por una elaboración propia en obrador y combina recetas tradicionales con propuestas más innovadoras, con diferentes sabores elaborados a partir de ingredientes seleccionados.

La nueva tienda permitirá a la firma reforzar su presencia en la provincia de Málaga, donde continúa ampliando su red de establecimientos y acercando su concepto especializado en tartas de queso a nuevos clientes.

Datos de la inauguración de La Cheesequería en Marbella

  • Fecha: jueves 27 de agosto de 2026
  • Hora: desde las 19:00 horas
  • Lugar: avenida de Nabeul, 3 (Marbella)
  • Acción especial: reparto gratuito de 1.000 tartas de queso individuales hasta fin de existencias

Una marca especializada en tartas de queso artesanales

La Cheesequería nació con una propuesta centrada exclusivamente en este postre, ofreciendo una amplia variedad de tartas de queso elaboradas artesanalmente. La compañía cuenta actualmente con presencia en diferentes ciudades andaluzas y mantiene su estrategia de expansión con nuevas aperturas.

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Con su llegada a Marbella, la marca suma un nuevo punto de venta en una de las principales zonas comerciales y turísticas de la Costa del Sol.

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