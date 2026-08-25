Estepona renovará por completo la calle Mesurado con mejoras en saneamiento, pavimento y accesibilidad

El Ayuntamiento de Estepona tiene previsto licitar próximamente el proyecto de renovación integral de la calle Mesurado, una céntrica vía situada en el entorno de la iglesia de Los Remedios. La actuación permitirá modernizar las infraestructuras urbanas, renovar el pavimento y mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad.

Los trabajos se desarrollarán tanto en las infraestructuras subterráneas como en la superficie de esta calle, que conecta las vías Fraile y María Espinosa.

Nuevas redes de abastecimiento y saneamiento en la calle Mesurado

El proyecto contempla la sustitución integral de las redes de abastecimiento y saneamiento, con el objetivo de renovar unas infraestructuras que serán adaptadas a las necesidades actuales de la zona.

La intervención supondrá así una modernización de los servicios públicos existentes en una de las calles del centro urbano de Estepona.

Renovación completa del pavimento

Junto a las actuaciones en el subsuelo, el Ayuntamiento ejecutará la renovación del pavimento en toda la superficie afectada.

Estos trabajos permitirán mejorar el estado general de la calle Mesurado y las condiciones de circulación y seguridad tanto para los vecinos como para el resto de usuarios de la vía.

Mejoras de accesibilidad en esta céntrica calle de Estepona

La actuación también incorporará criterios de accesibilidad conforme a la normativa autonómica, con el objetivo de generar un espacio urbano más seguro, funcional y accesible.

De esta forma, el proyecto combinará la modernización de las redes básicas con actuaciones en superficie dirigidas a mejorar el uso cotidiano de la calle.

Más de 130 calles renovadas en Estepona

La intervención forma parte de la iniciativa municipal ‘Estepona, Jardín de la Costa del Sol’, con la que, según el Ayuntamiento, se han renovado ya más de 130 calles del casco urbano.

El Consistorio enmarca el proyecto en su estrategia de modernización de las infraestructuras urbanas, con especial atención a la mejora de los servicios públicos, la seguridad vial y la accesibilidad.