Los ocho delfines de Selwo Marina se quedan sin plan de regreso a Francia tras renunciar Beauval

El futuro de los ocho delfines que desde hace un mes permanecen en Selwo Marina, en Benalmádena, vuelve a quedar en el aire. El ZooParc de Beauval, en el centro de Francia, ha anunciado este martes que abandona el proyecto con el que pretendía crear un gran centro para cetáceos y que debía permitir, entre otros movimientos, el regreso a territorio francés de los ejemplares procedentes del clausurado Marineland de Antibes.

La decisión afecta directamente a los animales trasladados a la Costa del Sol en julio. Su estancia en Selwo Marina no se planteó inicialmente como la última parada del recorrido, sino como una solución ante la situación de las instalaciones de Antibes mientras avanzaba el proyecto francés. Ahora, la desaparición de esa alternativa deja nuevamente sin un destino definitivo a los cetáceos.

El director general del ZooParc de Beauval, Rodolphe Delord, ha explicado que el parque ha tomado la decisión después de meses de análisis técnicos, científicos, veterinarios, medioambientales, económicos y jurídicos. La futura instalación, denominada Centro de Estudios, Investigación Científica y Salvaguarda para Delfines, tenía un presupuesto que había escalado hasta 45 millones de euros, frente a una previsión inicial de entre 25 y 30 millones.

A ello se han sumado los recursos judiciales presentados contra el proyecto. Según Beauval, esa incertidumbre jurídica impedía a sus socios financieros comprometerse con una inversión de esa envergadura. El parque asegura que había destinado ya importantes recursos a estudiar una instalación que podría haber acogido a alrededor de 25 delfines, entre ellos al menos ocho de los doce que pertenecían a Marineland de Antibes y otros ejemplares del parque francés Planète Sauvage.

De Antibes a Benalmádena en pleno julio

Los ocho delfines llegaron a Málaga en la madrugada del 23 de julio, después de abandonar Marineland de Antibes la noche anterior. El traslado se realizó primero por carretera hasta el aeropuerto de Niza y después en un avión de carga con destino al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, desde donde los animales fueron llevados hasta Selwo Marina, en Benalmádena.

Una vez en el parque malagueño, los ejemplares iniciaron un periodo de observación y aclimatación bajo supervisión de los equipos veterinarios y de cuidadores. El traslado se produjo además después de que el Tribunal Administrativo de Niza rechazara la petición de Sea Shepherd France para suspender la operación, que la organización cuestionaba, entre otros motivos, por realizarse durante el verano y por sus posibles consecuencias sobre el bienestar de los animales.

La llegada supuso también un giro importante para el parque de Benalmádena. Selwo Marina había dejado de tener delfines en septiembre de 2025, cuando sus nueve ejemplares fueron trasladados a China. Menos de un año después, sus instalaciones volvieron a recibir cetáceos con los ocho animales procedentes de Francia. Selwo Marina y Marineland de Antibes pertenecen, además, al mismo grupo empresarial, Parques Reunidos.

Descartado el plan para devolver a Francia ocho delfines que están acogidos en España / L.O.

Un regreso a Francia que ya no se producirá como estaba previsto

El proyecto de Beauval había comenzado a tomar forma como una de las principales salidas al problema generado tras el cierre de Marineland. En febrero de este año, el parque francés llegó a situar la apertura del nuevo centro en el primer semestre de 2027 y anunció que Marineland había expresado su voluntad de confiarle sus delfines.

Ese escenario es el que ahora desaparece. El propio Delord ha advertido de que Beauval era, a día de hoy, el único proyecto que permitía mantener a estos animales en Francia y ha señalado incluso la posibilidad de que algunos puedan terminar en instalaciones de Asia. No existe, sin embargo, ninguna decisión anunciada sobre un nuevo traslado de los ocho delfines que están en Benalmádena, por lo que esa posibilidad se mantiene por ahora únicamente como una advertencia planteada por el responsable del zoo francés.

La controversia alrededor del proyecto de Beauval ha acompañado al plan desde sus comienzos. Varias organizaciones de protección animal se opusieron a la construcción del centro al considerar que perpetuaba el mantenimiento y la reproducción de cetáceos en cautividad. Otras entidades, entre ellas Sea Shepherd, habían asumido una posición más pragmática ante la ausencia de alternativas inmediatas para los animales.

Cuatro delfines y dos orcas siguen en Antibes

El problema tampoco termina con los ocho ejemplares trasladados a Málaga. Otros cuatro delfines permanecen todavía en Marineland, a la espera de un posible traslado a Valencia, mientras que las orcas Wikie y Keijo continúan en las instalaciones francesas con la opción de Loro Parque, en Tenerife, sobre la mesa y todavía pendiente de resolver definitivamente.

Marineland cerró al público el 5 de enero de 2025, en pleno proceso de transformación del modelo francés de parques con cetáceos. La ley aprobada en Francia en 2021 establece la prohibición de mantener estos animales en cautividad a partir de diciembre de 2026, salvo determinadas excepciones para refugios o programas científicos autorizados. Desde el cierre, encontrar un destino para sus doce delfines y sus dos orcas se ha convertido en un complejo problema administrativo, jurídico y de bienestar animal.

Para Selwo Marina y Benalmádena, el último movimiento vuelve a colocar el foco sobre unos animales que llegaron a la Costa del Sol con la idea de que su estancia pudiera ser transitoria. Apenas un mes después de aquel traslado, el proyecto que debía abrirles la puerta de regreso a Francia ha desaparecido y los ocho delfines permanecen en Málaga sin que, por el momento, exista un nuevo destino confirmado.