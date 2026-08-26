Benalmádena licita por 375.000 euros la restauración de la Torre Bermeja

El Ayuntamiento de Benalmádena ha sacado a licitación las obras de restauración y conservación de Torre Bermeja, uno de los principales elementos del patrimonio histórico del municipio. La intervención cuenta con un presupuesto de 375.000 euros y pretende garantizar la conservación del monumento, además de mejorar su integración en el entorno y facilitar su conocimiento por parte de vecinos y visitantes.

Parte de la financiación procede de la Junta de Andalucía. En concreto, el proyecto dispone de una subvención de 269.117,93 euros correspondiente a la línea de ayudas a los Municipios Turísticos de Andalucía (Munitur) de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior para el ejercicio 2025.

Una torre nazarí de los siglos XIII y XIV

Torre Bermeja fue construida entre los siglos XIII y XIV como parte del sistema defensivo nazarí. Su posición estratégica frente al litoral permitía realizar labores de vigilancia y comunicación con otras construcciones defensivas de la costa.

Actualmente es una de las tres torres vigías que se conservan en Benalmádena. Está ubicada en el Puerto Deportivo y mantenía conexión visual con la Torre de Pimentel, en Torremolinos, y con Torrequebrada, formando parte de la red utilizada históricamente para controlar este tramo del litoral malagueño.

El monumento está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento, conforme a la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español.

Qué obras se realizarán en Torre Bermeja

El proyecto establece un plazo de ejecución de ocho meses. Entre sus principales objetivos figura la consolidación y restauración de la torre manteniendo su estratigrafía histórica y respetando los elementos originales que se conservan.

Los trabajos también permitirán recuperar la volumetría original del monumento y actuar sobre los materiales que se han ido incorporando en intervenciones anteriores y que resultan incompatibles con la conservación del inmueble.

La intervención contempla tareas de limpieza de los paramentos, sellado y rejuntado, tratamientos de protección y trabajos destinados a reforzar la estabilidad estructural de la construcción.

Una nueva cubierta para evitar filtraciones

Una de las actuaciones más relevantes será la construcción de una nueva cubierta, actualmente inexistente. Esta intervención busca solucionar los problemas relacionados con las filtraciones y la evacuación de aguas que afectan al estado de conservación de la torre.

También se recuperará la cota original de la base del monumento, dentro de una actuación que pretende aproximarse en la medida de lo posible a su configuración histórica.

Según el planteamiento municipal, los trabajos se desarrollarán siguiendo criterios de mínima intervención y máximo respeto por los elementos originales.

Un entorno más accesible e integrado en el Puerto Deportivo

La restauración no se limitará a la propia construcción. El proyecto contempla igualmente la ordenación del espacio situado alrededor de Torre Bermeja, con la incorporación de bancadas, rampas, vegetación y pavimentos de madera.

Estas mejoras tienen como objetivo favorecer la accesibilidad y conseguir una mejor integración paisajística del monumento en su entorno actual.

Además, se instalarán nuevos elementos de iluminación y señalética, destinados a facilitar la interpretación histórica de la torre y reforzar su puesta en valor como recurso cultural y turístico de Benalmádena.

Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende garantizar la conservación de uno de los testimonios históricos de la antigua red defensiva del litoral y, al mismo tiempo, acercar este patrimonio a la ciudadanía.