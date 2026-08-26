Fuengirola reserva dos de las 14 nuevas plazas de Policía Local para militares

El Ayuntamiento de Fuengirola ha modificado las bases de la convocatoria para cubrir 14 plazas de Policía Local con el objetivo de reservar dos de ellas a militares profesionales de Tropa y Marinería que acrediten un mínimo de cinco años de servicio.

La modificación ha sido publicada este miércoles, 26 de agosto, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga. La convocatoria había sido aprobada inicialmente mediante una resolución municipal del pasado 4 de agosto y las bases fueron modificadas posteriormente por una nueva resolución, fechada el 20 de agosto, para incorporar este cupo de reserva.

Las bases establecen la cobertura de 14 puestos de agente de la Policía Local de Fuengirola, encuadrados en el subgrupo C1. De ellos, 12 se convocan mediante oposición por turno libre y otros dos mediante movilidad sin ascenso, en este último caso a través de concurso de méritos.

Diez plazas de Policía Local corresponden a la oferta de empleo de 2026

Del total de puestos convocados, diez corresponden a la Oferta de Empleo Público de Fuengirola de 2026. Otras tres plazas se vinculan a las ofertas de empleo público de los dos años siguientes, condicionadas a la tasa de reposición que corresponda cuando se produzcan las vacantes, mientras que la última se incorpora mediante el 10% adicional previsto en la normativa andaluza de función pública.

En caso de que las dos plazas previstas para movilidad no puedan cubrirse por falta de candidatos o queden desiertas, se acumularán al turno libre.

Entre los requisitos para participar en la oposición figuran tener nacionalidad española, al menos 18 años y contar con título de Bachiller, técnico o equivalente. También será obligatorio disponer de los permisos de conducir A2 y B.

Los aspirantes deberán asumir además el compromiso de conducir vehículos policiales y portar armas, así como utilizarlas cuando proceda en el ejercicio de sus funciones.

Qué pruebas habrá en las oposiciones a Policía Local de Fuengirola

El proceso de oposición para acceder a las nuevas plazas de Policía Local de Fuengirola incluye cuatro pruebas eliminatorias: aptitud física, examen médico, prueba psicotécnica y una prueba de conocimientos.

Esta última estará formada por un test de 50 preguntas y por la resolución de un caso práctico. Para superar el ejercicio será necesario obtener al menos cinco puntos en cada una de las dos partes, y los aspirantes dispondrán de tres horas para completarlas.

Las personas que superen la oposición tendrán que realizar posteriormente el curso de ingreso correspondiente y un periodo de tres meses de prácticas en la plantilla de la Policía Local antes de poder ser nombradas funcionarias de carrera.

Plazo para solicitar las 14 plazas de Policía Local de Fuengirola

El plazo para presentar solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las solicitudes podrán tramitarse a través del Registro General del Ayuntamiento de Fuengirola o mediante cualquiera de los procedimientos establecidos en la legislación administrativa.