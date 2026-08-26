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Urbanismo

Torremolinos inicia la futura manzana social de El Calvario con una demolición de 575.000 euros

El Ayuntamiento de Torremolinos licita la retirada de los edificios abandonados del antiguo centro Virgen de la Esperanza, en unos terrenos de 15.420 metros cuadrados cedidos por la Junta de Andalucía

Edificios abandonados del antiguo centro Virgen de la Esperanza, en Torremolinos.

Edificios abandonados del antiguo centro Virgen de la Esperanza, en Torremolinos. / L. O.

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La Opinión

Málaga

El Ayuntamiento de Torremolinos ha sacado a licitación por 575.872 euros las obras de demolición de los edificios abandonados del antiguo Centro de Protección de Menores Virgen de la Esperanza, situado en El Calvario. La actuación supondrá el primer paso sobre el terreno para desarrollar la futura manzana de equipamientos sociales proyectada en esta zona del municipio.

Los trabajos afectarán a varias construcciones inacabadas y actualmente sin uso, especialmente al inmueble situado junto a la calle Ecuador, cuyo deterioro ha generado problemas de seguridad durante los últimos años. Según el Ayuntamiento, en estas instalaciones se han registrado incendios, ocupaciones y accesos no autorizados, además de acumulación de residuos y vegetación.

Una inversión de 575.872 euros para despejar la parcela

La actuación dispone de un presupuesto de 575.872,14 euros, IVA incluido, y se tramita mediante procedimiento abierto. Las obras permitirán despejar y acondicionar parte de los 15.420 metros cuadrados de terrenos cedidos por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Torremolinos para destinarlos a usos de carácter social.

El objetivo inmediato es eliminar las estructuras que dificultan actualmente la ordenación de la parcela y dejar preparado el espacio para concretar la futura implantación de servicios y equipamientos públicos.

La demolición permitirá también actuar sobre unos inmuebles cuyo estado de abandono ha generado incidencias de seguridad y liberar el suelo necesario para diseñar la distribución de la futura manzana social.

El edificio principal del Virgen de la Esperanza se conservará

El proyecto no contempla, sin embargo, la desaparición completa del antiguo complejo. El edificio principal del centro Virgen de la Esperanza, situado en la calle Honduras, no será demolido.

El inmueble también forma parte de los terrenos cedidos al municipio y la previsión municipal es rehabilitarlo para darle un nuevo uso social, integrándolo de este modo en la futura ordenación del espacio.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, considera que la licitación permite avanzar desde la planificación hacia las primeras actuaciones materiales en la parcela.

«Conseguimos la cesión de los terrenos por parte de la Junta de Andalucía y ahora damos el siguiente paso, destinando recursos municipales a la primera actuación necesaria para transformar este espacio», ha señalado.

Así será la futura manzana social de El Calvario

El Ayuntamiento plantea la manzana social de El Calvario como una ampliación de los equipamientos públicos de carácter asistencial y comunitario existentes en esta zona de Torremolinos.

El proyecto se integra además en el proceso de transformación urbana de El Calvario desarrollado durante los últimos años. Entre las actuaciones realizadas en el entorno se encuentra la reconversión del antiguo mercado municipal en el actual Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja.

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Con esta primera demolición, el Consistorio pretende abordar de forma simultánea los problemas derivados del deterioro de las construcciones abandonadas y preparar los terrenos para definir los futuros equipamientos sociales que ocuparán la parcela.

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