La Velá de Istán 2026 ilumina este fin de semana el pueblo con 17 actuaciones: programa, horarios y autobús desde Marbella

Istán volverá a apagar sus luces para dejar que sean miles de velas las que iluminen sus calles, plazas y miradores. La VIII Velá de Istán se celebra este viernes 28 y sábado 29 de agosto con un programa compuesto por 17 actuaciones culturales repartidas en nueve escenarios del municipio malagueño.

La cita, impulsada por la Diputación de Málaga junto al Ayuntamiento de Istán, propone una experiencia en la que la música se mezcla con la singular atmósfera que crea la iluminación de las velas en algunos de los rincones más emblemáticos de la localidad.

El vicepresidente de Cultura de la Diputación, Manuel López Mestanza, ha destacado la amplitud y variedad de la programación de esta octava edición. Por su parte, el alcalde, José Miguel Marín, define La Velá como «una experiencia que invade todos los sentidos», al combinar la música con el ambiente de calles, miradores, plazuelas y espacios naturales cargados de historia.

La Velá de Istán estrena un noveno escenario en El Coto

Una de las novedades de La Velá de Istán 2026 será la incorporación del auditorio de El Coto, situado en un paraje natural del municipio. Con este espacio serán ya nueve los escenarios repartidos por el pueblo durante las dos noches.

La programación tendrá como uno de sus grandes protagonistas a Javier Ojeda, exlíder de la banda malagueña Danza Invisible y una de las voces más reconocibles del pop español.

También actuará Rafa Taleguilla, una de las voces destacadas del Carnaval de Cádiz, mientras que Samuel Tosso ofrecerá un tributo a Manuel Carrasco.

Flamenco, ritmos latinos, música clásica y artistas locales

La oferta musical permitirá escuchar propuestas muy diferentes a lo largo de las dos jornadas. El programa incluye el flamenco fusión de Alba y Álvaro, los ritmos latinos de El Gremio y la propuesta clásica de César Jiménez y Juan Ramón Vereda.

Los artistas locales tendrán igualmente su espacio, con actuaciones en el Mirador de El Peñón, mientras que las familias podrán encontrar propuestas específicas para los más pequeños.

La Plaza del Chá, situada junto a las huertas y el arroyo que rodean el municipio, acogerá actividades de animación infantil. De esta forma, La Velá amplía una programación que busca atraer tanto a vecinos como a visitantes durante uno de los últimos fines de semana de agosto.

Horarios del autobús entre Marbella e Istán

Para facilitar los desplazamientos, el Ayuntamiento de Istán habilitará un servicio de autobús desde Marbella durante las dos jornadas.

Tanto el viernes 28 como el sábado 29 de agosto, el autobús saldrá de Marbella a las 20.00 horas y regresará desde Istán a las 3.00 horas de la madrugada.

Cartel anunciador de La Velá 2026 en Istán. / L. O.

El servicio permite acudir a una cita que se ha consolidado como una de las propuestas culturales más singulares del final del verano en la provincia: durante dos noches, Istán reduce su iluminación habitual y las velas transforman el casco urbano en el escenario de conciertos y espectáculos repartidos por algunos de sus rincones más característicos.