Una villa en la Milla de Oro de Marbella, la vivienda más cara a la venta en España: 70 millones de euros de precio

El portal inmobiliario Idealista ha recopilado las 10 viviendas más caras que hay actualmente a la venta en el mercado. La lista tiene dos grandes protagonistas: la Costa del Sol y las islas Baleares, ya que el 100% de las propiedades de este ranking se sitúan entre el litoral malagueño y Mallorca. El primer puesto del ránking es patra una villa situada en la Milla de Oro de Marbella, con un precio de 70 millones de euros.

El nombre de esta villa es Bellagio y es un palacio equipado con gimnasio, sauna, varias piscinas, bolera, bar y sala de cine. La parcela tiene 14.000 metros cuadrados y la villa cuenta con 13 habitaciones.

Vlla Bellagio, en la Milla de Oro de Marbella, es la casa más cara de España en el mercado, según Idealista. / L. O.

El segundo lugar lo ocupa una villa de lujo en Pollença (Mallorca), una residencia costera de 46 millones de euros, la más cara de Baleares, con 11 habitaciones y acceso al mar.

En el tercer puesto se sitúa 'Villa Solitaire', una villa de diseño en Palma (Mallorca), obra del arquitecto Matteo Thun, a la venta por 39,5 millones de euros. Inspirada en las velas de un barco, esta villa cuenta con siete dormitorios, dos piscinas en el exterior, jacuzzi en la azotea y un cine al aire libre.

Benahavís, también en la lista de las casas más caras

La finca de 'La Madrugada', en la localidad malagueña de Benahavís, ocupa el cuarto lugar de esta lista. Se trata de una finca de estilo hispano-árabe, a la venta por 34 millones de euros, con vistas tanto a la montaña como al mar y 17 habitaciones.

En el quinto puesto se sitúa una casa rural en la isla de Mallorca (Baleares), en la región de la Tramuntana, por 29,5 millones de euros. Ubicada en el municipio de Puigpunyent, esta vivienda destaca por sus vistas y su combinación de elementos tradicionales y modernidad.

Vivienda de estilo andalusí en Benahavís. / Idealista

Los últimos lugares de este 'top diez' elaborado por idealista se sitúan casi todos ellos en Baleares. El sexto puesto corresponde a una vivienda en Palma, de más de 2.000 metros cuadrados, por 27,5 millones de euros.

La séptima posición la ocupa una vivienda de Benahavís de 2.200 metros cuadrados, por importe de 27 millones de euros, mientras que el octavo puesto es para un inmueble en el municipio mallorquín de Esporles, de 1.500 metros cuadrados, por 26 millones de euros.

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Cierran este 'top 10' una vivienda en Calviá (Baleares) de 25 millones de euros de más de 1.200 metros cuadrados y otra en Palma de más de 2.100 metros cuadrados por 24,5 millones de euros.