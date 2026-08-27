Estepona celebra los 25 años de Harry Potter con cine, escape room, pasacalles y conciertos

Estepona se sumará del 3 al 5 de septiembre a la celebración del 25 aniversario de Harry Potter con tres jornadas dedicadas al universo del joven mago. El Ayuntamiento ha preparado, en colaboración con la Asociación Unicornio, una programación especial que incluye cine al aire libre, una exposición, un escape room, juegos de mesa, un pasacalles y un concierto.

La iniciativa, denominada ‘25 Años de Magia’, recuerda el aniversario del estreno en España, el 30 de noviembre de 2001, de Harry Potter y la piedra filosofal, primera película de una de las sagas cinematográficas más populares de las últimas décadas.

Durante tres días, distintos espacios de Estepona acogerán actividades dirigidas tanto a seguidores de la saga como a familias y público de todas las edades.

Cine de Harry Potter al aire libre en el Orquidario

La programación comenzará el jueves 3 de septiembre, a las 21.30 horas, en el Parque Botánico Orquidario, con la proyección al aire libre de Harry Potter y la piedra filosofal.

La película permitirá revivir en pantalla grande el inicio de la historia protagonizada por Harry Potter y el universo mágico que posteriormente dio origen a una extensa saga cinematográfica.

Exposición de Harry Potter en la calle Terraza

El viernes 4 de septiembre, la calle Terraza acogerá entre las 12.00 y las 00.00 horas una exposición dedicada al universo de Harry Potter.

La muestra contará con criaturas y personajes a tamaño real, entre ellos Harry Potter, el Troll y el Thestral, además de diferentes espacios dedicados a productos y merchandising relacionados con la saga.

Ese mismo día se celebrará también uno de los principales reclamos de la programación: un escape room ambientado en Harry Potter.

Escape room de Harry Potter: horarios e inscripciones

El Centro Cultural Padre Manuel acogerá el viernes, entre las 15.00 y las 21.00 horas, la ‘Escape Room Harry Potter’.

La actividad contará con cinco pases y un máximo de ocho participantes en cada uno de ellos. Las personas interesadas deberán realizar previamente su inscripción a través de la web survivalmagic.es.

La concejala de Cultura, del Ayuntamiento de Estepona, Macarena Diánez Correa. / L. O.

Pasacalles mágico por el centro de Estepona

La programación continuará a las 20.00 horas con el ‘Pasacalles Mágico de Harry Potter’, que partirá desde el Parque Botánico Orquidario.

El recorrido atravesará el centro de Estepona hasta llegar a la Plaza del Reloj, donde se desarrollará la última actividad de la jornada.

A las 21.00 horas, la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén ofrecerá allí un concierto en el que interpretará algunas de las piezas musicales más reconocibles de las películas de Harry Potter.

Juegos de mesa gratuitos para despedir ‘25 Años de Magia’

Las actividades terminarán el sábado 5 de septiembre, de 10.00 a 14.00 horas, en el Centro Cultural Padre Manuel.

El espacio acogerá una jornada de juegos de mesa inspirados en el universo de Harry Potter, con participación gratuita y acceso por orden de llegada.

Los participantes podrán rotar entre un total de diez juegos, entre ellos Parchís, Dobble, Trivial, Brain Box o Strike.

Con esta programación, Estepona se convertirá durante tres días en punto de encuentro para los seguidores de Harry Potter, con propuestas que combinan ocio, cultura y actividades familiares para recordar los 25 años de una saga que continúa formando parte del imaginario de varias generaciones.