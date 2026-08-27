Estepona estrenará en La Boladilla una nueva zona verde de 20.000 metros cuadrados

Estepona ampliará en las próximas semanas su red de espacios verdes con la apertura de un nuevo parque de 20.000 metros cuadrados en La Boladilla, en la zona este del extrarradio del municipio. Los trabajos encaran ya su recta final y el recinto quedará próximamente a disposición de los vecinos como espacio para el ocio, el deporte y las actividades al aire libre.

El proyecto incorpora dos parques infantiles con equipamientos inclusivos adaptados a menores con movilidad reducida, además de una pista deportiva polivalente de 1.000 metros cuadrados y varios circuitos biosaludables.

Cerca de 300 árboles y amplias zonas naturalizadas

Uno de los principales elementos de la actuación será la creación de nuevas áreas ajardinadas. El espacio contará con amplias praderas naturalizadas, especies arbustivas y plantas tapizantes de origen mediterráneo, además de la plantación de cerca de 300 árboles de especies frondosas y ornamentales.

Los nuevos ejemplares se integrarán con los árboles ya existentes en el entorno para configurar una zona verde de grandes dimensiones en este sector de Estepona.

En estos momentos, las obras se encuentran en su última fase y los trabajos se centran principalmente en completar la instalación de la iluminación y el alumbrado público, una de las actuaciones pendientes antes de que el recinto pueda abrirse al público.

Caminos peatonales y riego para reducir el consumo de agua

La nueva zona verde de La Boladilla dispondrá también de caminos peatonales para recorrer el parque y de una red de riego automático controlada mediante telecontrol.

El proyecto incorpora asimismo diferentes medidas destinadas a optimizar el consumo de agua en el mantenimiento de las zonas ajardinadas.

La actuación ha sido ejecutada por la promotora responsable del desarrollo de este sector de Estepona después de obtener las correspondientes autorizaciones municipales.

Más zonas verdes en el extrarradio de Estepona

El parque de La Boladilla se incorporará a los espacios verdes habilitados durante los últimos años en diferentes áreas del extrarradio de Estepona.

Entre ellos figura una zona verde de 20.000 metros cuadrados en Bel-Air, otro espacio de 10.000 metros cuadrados junto a La Resinera y Las Joyas y la pradera de 13.000 metros cuadrados creada en el acceso a Cancelada.

A estas actuaciones se suma una zona verde de 26.000 metros cuadrados al norte de Cancelada, que cuenta con un campo de fútbol 7 y un área recreativa con circuitos biosaludables, además de otro espacio de 5.000 metros cuadrados junto al Hospital de Estepona.