La Semana de la Moda de Estepona vuelve al Orquidario para celebrar su décima edición

La Semana de la Moda de Estepona celebrará su décima edición del 23 al 26 de septiembre con un regreso a sus orígenes. El Parque Botánico-Orquidario, escenario de las primeras ediciones, volverá a convertirse durante cuatro jornadas en pasarela para reunir a diseñadores, modelos, firmas y público.

La organización recupera así uno de los espacios más reconocibles de la cita coincidiendo con su décimo aniversario. La programación pretende combinar el balance de una década de actividad con una nueva etapa en la que el talento emergente tendrá un protagonismo especial.

A lo largo de estos diez años, la Semana de la Moda ha buscado sacar las colecciones de los espacios convencionales y acercarlas a la calle, vinculando diseño, comercio e imagen con distintos enclaves de Estepona.

Ocho jóvenes diseñadores llegarán a la final

Uno de los principales ejes de esta edición será EDM26, VII Concurso Nacional de Jóvenes Diseñadores Estepona de Moda, cuya final se celebrará el 26 de septiembre.

La convocatoria está dirigida a estudiantes, recién graduados, firmas emergentes y diseñadores con colecciones propias de cualquier punto de España. La organización busca propuestas relacionadas con ámbitos como la artesanía, la sostenibilidad, la experimentación, los nuevos materiales o nuevas formas de entender la moda.

De todas las candidaturas presentadas serán seleccionados ocho diseñadores para participar en la final. Todos ellos recibirán una aportación económica para contribuir a los gastos de participación y competirán por premios de hasta 1.000 euros.

La organización se hará cargo además de los modelos, el maquillaje, la peluquería y la producción de la pasarela, de modo que los finalistas puedan centrarse en la presentación de sus colecciones.

Una segunda oportunidad para las colecciones emergentes

El concurso quiere servir también como escaparate para trabajos que, pese al tiempo dedicado a su creación, tienen pocas oportunidades de volver a mostrarse después de su primera presentación.

Es el caso de colecciones surgidas como proyectos finales de carrera, trabajos académicos o primeras propuestas de autor, que podrán encontrar en Estepona una nueva pasarela y un nuevo público.

El plazo para presentar candidaturas a EDM26 permanecerá abierto hasta el 31 de agosto.

Con esta décima edición, la Semana de la Moda de Estepona busca reforzar además la presencia de la ciudad dentro del circuito creativo de Andalucía y la Costa del Sol, aprovechando su oferta turística, cultural y arquitectónica como escenario para el diseño.

La X Semana de la Moda de Estepona tendrá lugar del 23 al 26 de septiembre de 2026 en el Parque Botánico-Orquidario, mientras que la final del Concurso Nacional de Jóvenes Diseñadores se celebrará en la última jornada, el día 26.