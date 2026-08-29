Sorteos
La Lotería Nacional deja en Estepona el primer premio de 600.000 euros
El número 91.770, premiado con 600.000 euros al número, se ha vendido en una administración situada en el centro comercial Punta la Plata
La Lotería Nacional ha dejado este sábado, 29 de agosto, uno de sus grandes premios en la provincia de Málaga. El primer premio del sorteo, correspondiente al número 91.770 y dotado con 600.000 euros al número, se ha vendido en Estepona.
El boleto premiado ha sido consignado en la administración número 5 de Estepona, situada en el centro comercial Punta la Plata, en el kilómetro 156,9 de la carretera de Cádiz, según la información de Loterías y Apuestas del Estado recogida por Europa Press.
El primer premio, vendido en Estepona y Madrid
El 91.770 no ha recaído únicamente en la localidad malagueña. El número agraciado con el primer premio también se ha vendido en la administración número 488 de Madrid.
De esta forma, Estepona figura entre los puntos donde ha caído el principal premio de la Lotería Nacional celebrado este sábado.
Segundo premio y reintegros
El segundo premio del sorteo ha correspondido al 56.470, dotado con 120.000 euros al número, y se ha vendido en Madrid capital.
Por su parte, los reintegros han correspondido a los números 0, 5 y 4.
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