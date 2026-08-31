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Gastronomía

Estepona celebra una gran espetada en la que repartirá unos 350 kilos de sardinas

El evento se celebra este sábado, 5 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, junto al Puerto Pesquero y contará con algunos de los mejores espeteros de la provincia de Málaga

Un espetero le da la vuelta a un espeto de sardinas en un chiringuito de la capital de la Costa del Sol

Un espetero le da la vuelta a un espeto de sardinas en un chiringuito de la capital de la Costa del Sol / Carlos Díaz (EFE)

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La Opinión

El Ayuntamiento de Estepona celebrará este sábado, 5 de septiembre, 'La Gran Espetada', una iniciativa gastronómica en la que se repartirán de forma gratuita 350 kilos de sardinas asadas por algunos de los mejores espeteros de la provincia de Málaga.

La actividad comenzará a las 20.00 horas en la explanada de los cuartos de armadores situada junto a la escollera del Puerto Pesquero de Estepona.

Una degustación gratuita de sardinas en Estepona

La concejala adscrita al área de Cultura y Fiestas, Macarena Diánez, ha explicado que el Consistorio ha organizado este evento para poner en valor el espeto como parte del patrimonio gastronómico y cultural de la Costa del Sol.

«Esta técnica culinaria se utiliza desde hace muchas generaciones en nuestra costa, convirtiéndose en todo un símbolo de nuestra ciudad. Por eso queremos rendirle este reconocimiento», ha señalado la edil.

Para ello, la jornada contará con cuatro reconocidos espeteros de la provincia, que serán los encargados de preparar las sardinas de manera tradicional, espetándolas y asándolas con leña junto a la playa.

Cartel de 'La Gran Espetada' en Estepona.

Cartel de 'La Gran Espetada' en Estepona. / L.O.

Cuatro espeteros premiados participarán en 'La Gran Espetada'

Los profesionales seleccionados son Miguel León, Alfonso Marín, Miguel Saint y Nicolás Joaquín Gavín, todos ellos galardonados en diferentes certámenes especializados en el arte del espeto.

Los asistentes podrán degustar gratuitamente las sardinas preparadas durante la jornada, en una cita que busca reivindicar una de las tradiciones culinarias más características del verano malagueño.

Barra solidaria y música junto al Puerto Pesquero

Además de la degustación, el evento contará con una barra solidaria a precios populares, cuya gestión correrá a cargo de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen Coronada.

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La programación se completará con la actuación de un DJ, que pondrá música ambiente durante la celebración de esta gran espetada en Estepona.

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