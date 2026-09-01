Fuengirola inicia su "mayor inversión": 48,7 millones para un megaparking, un nuevo estadio y los juzgados

Fuengirola ha puesto en marcha una de las mayores transformaciones urbanas previstas en el municipio. El Ayuntamiento de Fuengirola ha iniciado las obras del Complejo Los Boliches, un proyecto con una inversión municipal de 48.766.872 euros que combinará aparcamientos, instalaciones deportivas y los nuevos juzgados de la ciudad.

La actuación contempla la construcción de un aparcamiento subterráneo con 1.070 plazas, la renovación completa del estadio Santa Fe-Antonio Basilio, nuevos espacios para la práctica deportiva y unas instalaciones judiciales de más de 7.000 metros cuadrados que permitirán centralizar los servicios actualmente repartidos por diferentes edificios del municipio.

El Consistorio define el proyecto como "la más ambiciosa desde el punto de vista económico de la historia de la ciudad". Las obras han comenzado con el derribo de las actuales instalaciones y tendrán un plazo de ejecución de 29 meses, a los que se suma un periodo de tres meses para elaborar la planificación técnica.

Visita a las obras de representantes del Ayuntamiento de Fuengirola. / l.o.

Un parking de 1.070 plazas bajo Los Boliches

Uno de los elementos principales de la intervención será el nuevo megaparking de Los Boliches. El aparcamiento se distribuirá a lo largo de tres plantas subterráneas y ofrecerá exactamente 1.070 plazas.

Además, existe la posibilidad de que esta infraestructura entre en servicio antes de que haya concluido el conjunto de las obras. La alcaldesa, Ana Mula, ha explicado que la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria incluyó entre sus mejoras la entrega y puesta en funcionamiento del aparcamiento antes de la finalización del proyecto completo.

De esta forma, una vez concluidos los trabajos correspondientes al estacionamiento subterráneo, podrá ser entregado al Ayuntamiento para su apertura al público aunque continúen las obras correspondientes al resto del complejo.

La intervención también permitirá incrementar en algo más de 1.000 metros cuadrados la superficie en planta del recinto mediante la incorporación de una parte de la calle Francisco Rivera 'Paquirri', situada junto al actual equipamiento deportivo.

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, y representantes del Ayuntamiento, durante el comienzo de las obras. / l.o.

Así será el nuevo estadio Santa Fe-Antonio Basilio

La transformación no se limitará al aparcamiento. El proyecto ampliará la superficie del actual recinto hasta alcanzar los 14.500 metros cuadrados y supondrá una renovación de las instalaciones deportivas existentes.

Entre las principales actuaciones figura la creación de un nuevo campo de fútbol, cuya orientación cambiará 90 grados. También se renovará el pabellón cubierto de hockey y se mantendrá el de vóley ya existente.

A ellos se sumará un tercer pabellón multifuncional destinado a otras prácticas deportivas. Las instalaciones dispondrán de graderíos, vestuarios, almacenes para material y espacios comunes.

Una de las novedades más singulares estará en la cubierta del edificio. Allí se ha proyectado una piscina exterior de uso recreativo con 312,5 metros cuadrados de lámina de agua. Según recoge el proyecto, no tendrá una finalidad deportiva.

Los nuevos juzgados de Fuengirola, en un mismo edificio

El futuro Complejo Los Boliches resolverá también la dispersión de los actuales juzgados de Fuengirola. El proyecto reserva más de 7.000 metros cuadrados para concentrar en unas únicas instalaciones los servicios judiciales que actualmente se encuentran distribuidos en diferentes edificaciones del municipio.

La zona destinada a los juzgados tendrá una entrada independiente y completamente diferenciada de los accesos correspondientes al resto del complejo.

La alcaldesa ha situado esta actuación entre los compromisos adquiridos con la ciudadanía. "En las últimas elecciones adquirí varios compromisos importante con los fuengiroleños, y en especial, con los bolicheros: crear aparcamientos, renovar por completo el Estadio Santa Fe-Antonio Basilio y dar una solución definitiva a los precarios y obsoletos juzgados que tenemos en nuestra ciudad. Ya es una realidad. Hoy comenzamos esta ambiciosa actuación con el derribo de las actuales instalaciones", ha señalado.

Más de 48 millones de inversión y 29 meses de obras

La inversión municipal, incluyendo tanto la redacción del proyecto como su ejecución, alcanza los 48.766.872 euros. La planificación técnica tendrá un plazo de tres meses y, posteriormente, los trabajos se desarrollarán durante los siguientes 29 meses.

La adjudicataria es una Unión Temporal de Empresas formada por Vialterra Infraestructuras SA y Urbasur Actividades y Servicios SL.

Durante el inicio de las obras, Mula ha estado acompañada por la teniente de alcalde de la barriada, Rosa Ana Bravo, y por los ediles de Infraestructuras Estratégicas y Deportes, Rocío Arriaga y Julio Rodríguez, respectivamente.

"Estamos hablando de una actuación muy ambiciosa. La mayor inversión de nuestra historia. De nuevo, es posible gracias al esfuerzo de todos: fuengiroleños haciendo frente a sus impuestos y a la gestión eficiente y responsable de mi equipo: Modelo Fuengirola", ha concluido la alcaldesa.