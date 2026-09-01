La nueva temporada deportiva de Torremolinos oferta 7.410 plazas

El Ayuntamiento de Torremolinos oferta 7.410 plazas para 37 modalidades deportivas en esta temporada 2026-2027, que dará comienzo este martes, 1 de septiembre. En total son 412 clases, un 10% más que la temporada pasada.

Así lo señaló este lunes la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, acompañada del concejal de Deportes, Ramón Alcaide, en la puerta del complejo de piscinas Virgen del Carmen I y II.

La alcaldesa destacó que «la oferta de actividades es amplísima y la ocupación ya alcanza el 94,54%, lo que supone que hay registradas más de 7.000 inscripciones. Estos datos evidencian dos aspectos muy relevantes: el grado de fidelización de los usuarios y la calidad de la oferta». También añadió que «se trabaja día a día por mantener unos altísimos estándares de calidad y unas infraestructuras deportivas que nos permitan seguir creciendo y fortalecer nuestra apuesta por el deporte, por unos hábitos de vida saludables y como eje dinamizador de la ciudad».

Resaltó la «apuesta del equipo de gobierno por mejorar e incorporar nuevas instalaciones deportivas», y puso como ejemplo el suelo de parqué con el que pronto contará el pabellón San Francisco de Asís, la construcción de un circuito de Pump Track junto al pabellón Javier Imbroda, los circuitos de orientación permanentes, los circuitos funcionales o las zonas de calistenia.

Por su parte, el concejal de Deportes valoró la labor de los clubes locales, «una pieza fundamental de nuestro modelo deportivo».

Las 37 modalidades deportivas, que darán comienzo a partir del mes de septiembre son actividad acuática adaptada, adiestramiento de mascotas, aquafitness, aquasenior, aerodance, atletismo, badminton, body tonic y baloncesto, baño para mayores, ciclo indoor, escuela de espalda, educación física de base, entrenamiento funcional, fisiopilates y fútbol.

También multifitness fútbol sala, gimnasia para la tercera edad, gimnasia para embarazadas, gimnasia rítmica, judo, kárate, multifitness, natación de adultos, natación adaptada, natación para bebés, natación escuela, natación infantil, natación juvenil, natación para mayores, pádel, preparación física de atletismo, pilates, patinaje, tenis y urban dance. Además, a partir de octubre se incluye en la oferta una nueva actividad: iniciación deportiva al pickleball.

Toda la información, en www.deportes.torremolinos.es y en la App Torremolinos Despega/Inscripción a actividades/Deportes/Servicios Online.