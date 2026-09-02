Torremolinos sale a la calle en apoyo a Ceuta en una concentración que reúne a unas 3.500 personas

Torremolinos también ha salido a la calle para mostrar su apoyo a Ceuta y a sus ciudadanos. Unas 3.500 personas han participado en la concentración celebrada en el municipio malagueño, una movilización convocada como respuesta a la crisis fronteriza y a la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma.

La elevada asistencia convirtió la convocatoria en una de esas imágenes poco habituales en las calles de Torremolinos. Vecinos de distintas edades se dieron cita para trasladar un mensaje de solidaridad con la población ceutí, que durante los últimos días ha vivido con preocupación una situación excepcional en la frontera con Marruecos.

Torremolinos con ceuta / l.o.

Torremolinos muestra su apoyo a Ceuta

La concentración estuvo marcada por el respaldo a Ceuta y a sus ciudadanos y por la preocupación ante las consecuencias que la crisis puede tener para sus habitantes. Los participantes quisieron hacer visible desde Torremolinos su apoyo a una ciudad que en las últimas jornadas ha estado en el centro de la actualidad nacional por la llegada de miles de personas a través de la frontera.

La imagen de la movilización fue, sobre todo, la de una importante respuesta ciudadana. Alrededor de 3.500 asistentes, según los datos facilitados sobre la convocatoria, se congregaron en Torremolinos para mostrar su cercanía con los ceutíes y reclamar una respuesta ante una situación que ha provocado una fuerte inquietud social y política.

Unas 3.500 personas salen a la calle

Durante la protesta, el foco estuvo puesto especialmente en los ciudadanos de Ceuta y en las dificultades afrontadas a raíz de la crisis fronteriza. La convocatoria buscaba trasladarles que no están solos y que, a cientos de kilómetros de distancia, también existe preocupación por lo ocurrido y por la evolución de la situación.

La importante participación registrada en Torremolinos refleja además la repercusión que los acontecimientos de Ceuta han tenido en otros puntos de la provincia de Málaga y, especialmente, en la Costa del Sol.

Solidaridad con los ciudadanos ceutíes

La movilización de Torremolinos se suma así a otras concentraciones organizadas en distintos puntos de España en apoyo a Ceuta. En el municipio malagueño, la respuesta fue especialmente numerosa, donde la cifra de asistencia da cuenta de la dimensión alcanzada por la convocatoria en el municipio costasoleño.