Ceuta
Torremolinos sale a la calle en apoyo a Ceuta en una concentración que reúne a unas 3.500 personas
La movilización reúne a miles de vecinos para mostrar su respaldo a los ciudadanos ceutíes ante la crisis fronteriza con Marruecos
Torremolinos también ha salido a la calle para mostrar su apoyo a Ceuta y a sus ciudadanos. Unas 3.500 personas han participado en la concentración celebrada en el municipio malagueño, una movilización convocada como respuesta a la crisis fronteriza y a la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma.
La elevada asistencia convirtió la convocatoria en una de esas imágenes poco habituales en las calles de Torremolinos. Vecinos de distintas edades se dieron cita para trasladar un mensaje de solidaridad con la población ceutí, que durante los últimos días ha vivido con preocupación una situación excepcional en la frontera con Marruecos.
Torremolinos muestra su apoyo a Ceuta
La concentración estuvo marcada por el respaldo a Ceuta y a sus ciudadanos y por la preocupación ante las consecuencias que la crisis puede tener para sus habitantes. Los participantes quisieron hacer visible desde Torremolinos su apoyo a una ciudad que en las últimas jornadas ha estado en el centro de la actualidad nacional por la llegada de miles de personas a través de la frontera.
La imagen de la movilización fue, sobre todo, la de una importante respuesta ciudadana. Alrededor de 3.500 asistentes, según los datos facilitados sobre la convocatoria, se congregaron en Torremolinos para mostrar su cercanía con los ceutíes y reclamar una respuesta ante una situación que ha provocado una fuerte inquietud social y política.
Unas 3.500 personas salen a la calle
Durante la protesta, el foco estuvo puesto especialmente en los ciudadanos de Ceuta y en las dificultades afrontadas a raíz de la crisis fronteriza. La convocatoria buscaba trasladarles que no están solos y que, a cientos de kilómetros de distancia, también existe preocupación por lo ocurrido y por la evolución de la situación.
La importante participación registrada en Torremolinos refleja además la repercusión que los acontecimientos de Ceuta han tenido en otros puntos de la provincia de Málaga y, especialmente, en la Costa del Sol.
Solidaridad con los ciudadanos ceutíes
La movilización de Torremolinos se suma así a otras concentraciones organizadas en distintos puntos de España en apoyo a Ceuta. En el municipio malagueño, la respuesta fue especialmente numerosa, donde la cifra de asistencia da cuenta de la dimensión alcanzada por la convocatoria en el municipio costasoleño.
- El vicepresidente de los Comerciantes de Benalmádena, sobre el renacer del Tívoli: “Las cadenas hoteleras más punteras van a estar más interesadas en abrir en el municipio"
- El vecino en cuya vivienda se originó el incendio de Benalmádena: 'Lo hemos perdido todo, no tenemos casa
- Benalmádena mantiene la bandera roja y la prohibición del baño en cinco playas por una posible contaminación
- Los ocho delfines de Selwo Marina se quedan sin plan de regreso a Francia tras renunciar Beauval
- Juan Carmona, el último vigilante del Tívoli: 'Yo antes de trabajar aquí fui un niño que veía esto como un mundo mágico
- Alcampo abrirá en Benalmádena su primer supermercado propio en Andalucía
- Detenido en Estepona un 'arquitecto financiero' que blanqueó 4 millones de euros del narcotráfico comprando viviendas en la Costa del Sol
- Muere la madre de los dos niños fallecidos en el incendio de un bloque de viviendas de Benalmádena