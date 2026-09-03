Fuengirola convoca 14 nuevas plazas de Policía Local para reforzar su plantilla

El Ayuntamiento de Fuengirola ha puesto en marcha una nueva convocatoria para incorporar 14 agentes a la Policía Local, dentro de las medidas municipales destinadas a reforzar la seguridad y ampliar la plantilla de este cuerpo.

La alcaldesa, Ana Mula, ha presentado la convocatoria junto al concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ponce Martín. Del total de plazas previstas, ocho son de nueva creación.

"Fuengirola es una ciudad segura y con orden", ha señalado la regidora, que ha defendido el aumento de la plantilla como una de las medidas previstas por el equipo de gobierno en materia de seguridad y como parte de sus compromisos electorales.

Cómo se repartirán las 14 plazas de Policía Local

La convocatoria contempla 12 plazas mediante oposición por turno libre y otras dos mediante movilidad sin ascenso, que se cubrirán a través de concurso de méritos.

Estas últimas estarán reservadas a militares profesionales de Tropa y Marinería que acrediten, al menos, cinco años de servicio.

El proceso se suma al que ya está en marcha para incorporar otros 12 agentes, que superaron recientemente la oposición y se encuentran terminando su formación en la Escuela de Policías Locales de Andalucía o realizando ya prácticas dentro del cuerpo.

Fuengirola cuenta actualmente con 146 policías locales

La Policía Local de Fuengirola dispone actualmente de una plantilla de 146 agentes, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.

De acuerdo con las cifras municipales, esta dotación supone una ratio aproximada de un policía local por cada 581 habitantes.

El Consistorio compara esta cifra con la referencia de un agente por cada 667 habitantes que atribuye a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La administración local sostiene que esta relación mejorará cuando se complete la incorporación de los nuevos efectivos previstos.

Más incorporaciones en los servicios de seguridad de Fuengirola

El refuerzo de la Policía Local forma parte de una estrategia más amplia de ampliación de los servicios municipales vinculados a la seguridad.

Durante los últimos cinco años, el Ayuntamiento ha incorporado 17 efectivos al Cuerpo de Extinción y Prevención de Incendios, que cuenta actualmente con 35 agentes.

Según el Consistorio, se trata de la plantilla más numerosa del servicio en sus 40 años de funcionamiento.

"Seguimos cumpliendo y dando pasos en los compromisos en materia de seguridad", ha concluido Ana Mula, que ha defendido la necesidad de disponer de medios suficientes para actuar "con rapidez y eficacia".