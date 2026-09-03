Mijas multa a FCC con más de 6 millones por incumplimientos en la limpieza: el contrato podría llegar a rescindirse

El Ayuntamiento de Mijas ha sancionado con más de seis millones de euros a FCC Barbetium, la unión temporal de empresas encargada del servicio municipal de limpieza viaria y recogida de residuos, por distintos incumplimientos detectados durante la ejecución del contrato.

El Área de Limpieza Viaria ha abierto en lo que va de año siete expedientes sancionadores a la adjudicataria. Dos de ellos están considerados muy graves, mientras que el Consistorio también ha aplicado descuentos en las certificaciones mensuales correspondientes a trabajos que, según el seguimiento municipal, no llegaron a prestarse.

Entre enero y agosto, el Ayuntamiento ha detraído en total 306.942 euros de las facturas presentadas por la empresa. La mayor parte, 286.718 euros, corresponde a servicios no realizados, mientras que otros 20.224 euros proceden de penalizaciones contempladas en el Plan de Calidad de Mijas.

Una sanción de 6,09 millones por obligaciones pendientes

El expediente de mayor cuantía está relacionado con el incumplimiento de las obligaciones de implantación del servicio y de las instalaciones comprometidas en el contrato.

La penalización equivale al 7% del precio del contrato, lo que supone unos 6,09 millones de euros sobre un valor total de aproximadamente 87 millones.

La sanción comenzó a tramitarse en mayo, cuando se abrió el correspondiente plazo de alegaciones. Según la información facilitada por el Ayuntamiento, la empresa no ha presentado respuesta y el procedimiento continúa ahora a la espera de que el departamento municipal competente ejecute la penalización.

El segundo expediente considerado muy grave se refiere a la no prestación reiterada de servicios ordinarios programados.

Los otros procedimientos abiertos durante este año incluyen también incumplimientos relacionados con la prestación de determinados servicios y con la falta de comunicación de averías de vehículos adscritos al contrato.

Más de 286.000 euros descontados por trabajos no realizados

El Ayuntamiento sostiene que mantiene un control diario del servicio de limpieza y recogida de residuos. Las prestaciones recogidas en el contrato están registradas e inventariadas, lo que permite comprobar cada jornada qué trabajos se han realizado y en qué condiciones.

Ese seguimiento se incorpora posteriormente al balance mensual cuando FCC Barbetium presenta su certificación.

De los 286.718 euros descontados por servicios no ejecutados entre enero y agosto, 169.133 euros corresponden a la recogida de residuos y otros 117.586 euros a trabajos de limpieza viaria.

A estas cantidades se suman los 20.224 euros derivados del Plan de Calidad.

La incidencia económica ha sido especialmente elevada durante el verano. Julio y agosto concentran 132.929 euros en descuentos, el 43% de todo lo detraído durante los ocho primeros meses del año, coincidiendo además con la temporada alta.

"Si un servicio no se ha prestado, lo primero es que no se abona; el expediente viene después, porque ese incumplimiento tiene además un coste para el vecino", ha explicado el concejal de Limpieza Viaria, Eloy Belmonte.

Mijas advierte de que el contrato podría llegar a rescindirse

El responsable municipal ha defendido la fiscalización del contrato y ha incidido en la capacidad de la empresa adjudicataria para asumir las obligaciones comprometidas.

"No estamos ante una pequeña empresa desbordada por un contrato que le viene grande, sino ante una multinacional líder de su sector, con cientos de contratos municipales a sus espaldas", ha señalado.

Belmonte también ha cargado contra la gestión realizada durante la anterior etapa municipal. Según el edil, desde la adjudicación del contrato en 2022 y hasta noviembre de 2023, el anterior equipo de gobierno, integrado por el PSOE con el apoyo de Ciudadanos, "no fiscalizó ni un solo servicio".

El concejal asegura que durante ese periodo "se abonó el 100% de las certificaciones sin revisión alguna y no se tramitó ni una sola sanción ni descuento".

El Ayuntamiento mantiene además abierta la posibilidad de adoptar medidas de mayor alcance si continúan produciéndose incumplimientos. Belmonte ha advertido de que la acumulación de tres incumplimientos considerados muy graves puede abrir la puerta a una posible rescisión del contrato.