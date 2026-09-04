Más de 50 obras antes de la vuelta al cole: así se han renovado los colegios de Torremolinos

Los colegios de Torremolinos afrontan el inicio del nuevo curso escolar después de una batería de trabajos de mantenimiento y mejora desarrollados durante las últimas semanas. El Ayuntamiento ha ejecutado más de medio centenar de actuaciones en los centros públicos y concertados del municipio con el objetivo de poner a punto sus instalaciones antes del regreso del alumnado.

Las intervenciones han llegado a todos los colegios y responden, según ha informado el Ayuntamiento, a las necesidades trasladadas al término del curso pasado por los propios centros educativos y las AMPA.

Los trabajos abarcan desde albañilería, pintura y fontanería hasta el arreglo de instalaciones deportivas, reparaciones de persianas, vallados y cubiertas. También se han realizado labores de desbroce, limpieza de aljibes y repintado de pasos de peatones situados en las inmediaciones de los colegios.

Nuevo suelo en el gimnasio del CEIP Benyamina

Una de las intervenciones destacadas se ha desarrollado en el CEIP Benyamina, donde se ha cambiado el suelo del gimnasio. Las actuaciones también han incluido la reparación de un muro y trabajos de pintura tanto en zonas exteriores como interiores y en las gradas.

Además, se han arreglado baños y el muro del huerto y se han llevado a cabo reparaciones en la pista de voleibol y la canasta de baloncesto. El Ayuntamiento también ha retirado la red del patio, pintado sus postes, soldado barandillas y pasamanos y reparado persianas de distintas aulas.

En este colegio se ha actuado igualmente sobre una zona de hormigón que había sido levantada por un ficus.

Obras en Palma de Mallorca y La Paz

Las mejoras han alcanzado también al colegio Palma de Mallorca, donde se ha demolido y repuesto el muro del aula específica 'Villansueño'. En los aseos exteriores se han colocado nuevas puertas y también se han renovado rejas.

Las actuaciones han incluido la instalación de una valla sobre el muro y de una verja de hierro en la rampa de accesibilidad, además de la reparación del techo del almacén. A ello se suma el arreglo de una avería que afectaba al suministro de agua del huerto.

En el CEIP La Paz, los trabajos se han concentrado especialmente en la pintura. Se han acondicionado las fachadas exteriores de los edificios de infantil y primaria, así como la secretaría y el muro perimetral.

También se han instalado nuevas rejas y una valla sobre el muro exterior, mientras que en las aulas se han reparado humedades y sustituido azulejos deteriorados. El comedor ha incorporado además nuevo mobiliario.

Mejoras en Albaida, Mar Argentea y San Miguel

En el colegio Albaida, las actuaciones han permitido mejorar el almacén y pintar el patio interior.

Por su parte, en Mar Argentea se ha instalado una celosía y se ha reparado el alicatado en diferentes puntos del centro. Los trabajos han incluido además arreglos de persianas y baños y la creación de una puerta para separar el nuevo almacén de la zona de primaria.

Una de las obras de mayor entidad acometidas en el colegio San Miguel ha sido la reparación del tejado situado en la entrada. También se han solucionado distintos desperfectos en el patio.

La antigua casa del conserje ha sido acondicionada para convertirla en biblioteca y se han realizado reparaciones de humedades y arquetas, además de diferentes trabajos de pintura.

Actuaciones en Atenea y Maestra Virginia Gaitán

El programa de mejoras desarrollado antes del inicio del curso escolar en Torremolinos incluye igualmente al CEIP Atenea y al colegio Maestra Virginia Gaitán.

En el CEIP Atenea se ha reparado el muro perimetral y se ha construido una rampa junto a la puerta de acceso.

En el Maestra Virginia Gaitán, las intervenciones se han centrado en la pintura del porche, el arreglo del vallado y las reparaciones en las tuberías de abastecimiento de la fuente.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento completa los trabajos solicitados por los centros y las asociaciones de madres y padres para acondicionar las instalaciones educativas de Torremolinos antes de la vuelta a las aulas.