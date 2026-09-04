Estepona reabre al tráfico y a los peatones el entorno de la iglesia del Carmen tras las obras

El entorno de la iglesia del Carmen de Estepona ya está abierto de nuevo al tráfico rodado y al paso de peatones tras la finalización de las obras de urbanización ejecutadas en superficie con motivo de la construcción del nuevo aparcamiento público de El Carmen.

La reapertura permite recuperar la conexión entre la calle Manuel Navarro Mollor y la plaza Virgen del Mar, además de devolver al uso ciudadano un espacio completamente remodelado en pleno centro urbano.

En cuanto a la circulación, la calle Manuel Navarro Mollor mantiene el doble sentido, mientras que la conexión desde esta vía hacia la plaza Virgen del Mar queda establecida en sentido único.

Nuevos pavimentos y zonas ajardinadas

Los trabajos han incluido la renovación de los pavimentos y la adecuación de los espacios destinados tanto al tránsito peatonal como a la circulación de vehículos en el entorno de la iglesia del Carmen.

La actuación se ha completado además con un nuevo ajardinamiento. Se han plantado una treintena de palmeras y 35 árboles de sombra, entre moreras y tipuanas, además de más de un centenar de cicas y distintas especies arbustivas.

También se han incorporado plantas tapizantes con flor y zonas de césped, junto con un sistema de riego por goteo y aspersión.

Un aparcamiento con más de 300 plazas

La urbanización exterior forma parte del proyecto del nuevo aparcamiento público de El Carmen, que contará con más de 300 plazas distribuidas en tres plantas subterráneas.

La ejecución de esta infraestructura ha requerido una especial complejidad técnica por su ubicación en pleno casco urbano y por la proximidad de los edificios del entorno.

Durante los últimos meses, los trabajos se han concentrado en la pavimentación y urbanización de calles como Manuel Navarro Mollor, Padre Fernando y Guadiaro, además de en la configuración del nuevo espacio público situado sobre el aparcamiento.

Con la reapertura del entorno de la iglesia del Carmen, esta zona del centro de Estepona recupera su funcionamiento habitual y mejora la conexión entre varias de sus calles.