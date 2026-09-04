Fuengirola invierte 831.000 euros en sus colegios antes de la vuelta a las aulas: estas son las mejoras

Los colegios de Fuengirola ultiman su puesta a punto antes del comienzo del curso escolar 2026/2027. El Ayuntamiento ha destinado durante los meses de julio y agosto un total de 831.000 euros a actuaciones de mantenimiento y mejora en los centros educativos de la ciudad.

La concejala de Educación, Carmen Díaz, ha explicado este viernes que el objetivo es que "todo esté en perfecto estado" cuando los alumnos regresen a las aulas. Durante el verano, el Consistorio aprovecha la ausencia de actividad lectiva para acometer tanto las tareas habituales de conservación como otras obras que, por su complejidad, resultarían más difíciles de ejecutar durante el curso.

"Quedan pocos días para el comienzo del curso escolar y durante los meses de julio y agosto son muchas las actuaciones que se llevan a cabo desde diferentes concejalías para poner a punto nuestros colegios", ha señalado Díaz.

Limpieza, fumigación y mantenimiento antes de la vuelta a las aulas

Entre los trabajos que se realizan cada verano se encuentran la fumigación e hipercloración, la limpieza de aljibes, el desbroce y la poda de árboles y zonas verdes y la revisión de los extintores.

A estas labores se suma una limpieza intensiva de los colegios. Los trabajos comenzaron el pasado 16 de agosto en el interior de los centros y durante esta semana se están reforzando en los patios exteriores y en los acerados de las calles próximas mediante maquinaria de disco.

A partir de la próxima semana, estas actuaciones se extenderán también a los centros de Educación Secundaria y Bachillerato de Fuengirola.

173.000 euros para renovar la instalación eléctrica del colegio Sohail

Entre las obras de mayor envergadura ejecutadas este verano destaca la renovación integral de la instalación eléctrica del colegio Sohail, que se ha llevado a cabo de forma subsidiaria con un presupuesto de 173.000 euros.

Según ha explicado la responsable municipal de Educación, la intervención era necesaria por la antigüedad del edificio y por la incorporación progresiva de nuevos servicios.

"Era una actuación muy necesaria, ya que se trata del colegio más antiguo de Fuengirola y, en los últimos años, hemos ido incorporando nuevas instalaciones y servicios, como los comedores escolares o los sistemas de climatización, que hacen necesaria una actualización completa de la instalación eléctrica", ha indicado Díaz.

Nuevas puertas en Los Boliches y una pista para hockey en El Tejar

También se ha actuado durante el verano en el colegio Los Boliches, donde se han sustituido todas las puertas de las aulas de Infantil. Las anteriores se encontraban deterioradas por la acción de las termitas y la intervención ha supuesto una inversión de 20.000 euros.

En el colegio El Tejar, el Ayuntamiento ha destinado 42.245 euros a adaptar la pista deportiva para la práctica del hockey sobre ruedas.

La instalación servirá de manera temporal como sede de la Escuela Deportiva de esta modalidad mientras se ejecutan las obras del nuevo estadio Santa Fe.

Valdelecrín, el último colegio pendiente de una cubierta deportiva

Otra de las actuaciones previstas afecta al colegio Valdelecrín, donde el Ayuntamiento mantiene abierto el procedimiento para construir una cubierta sobre la pista deportiva.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 441.000 euros y permitirá que Valdelecrín se convierta en el último centro educativo de Fuengirola en disponer de este tipo de instalación.

La inversión en estas obras, sumada a las tareas ordinarias desarrolladas durante julio y agosto, eleva a 831.000 euros el gasto municipal destinado a acondicionar los centros escolares antes del comienzo del nuevo curso.

"Si sumamos el coste de estas actuaciones a los trabajos ordinarios de mantenimiento que se desarrollan durante los meses de verano, el Ayuntamiento ha destinado un total de 831.000 euros a la puesta a punto de los centros escolares de Fuengirola durante julio y agosto", ha concluido Díaz.