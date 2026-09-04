Servicio público
Mijas activa autobuses lanzadera para la feria desde La Cala, Las Lagunas, Osunillas y la cantera
El servicio funcionará del 7 al 12 de septiembre con diez autobuses y salidas hasta las 05.00 horas
El Ayuntamiento de Mijas pondrá en marcha un servicio especial de autobuses lanzadera con motivo de la Feria de Mijas, que se celebrará del 7 al 12 de septiembre. El dispositivo conectará Mijas Pueblo con La Cala, Las Lagunas, Osunillas y la cantera, donde se habilitarán zonas de aparcamiento disuasorio.
El servicio contará con una flota de diez autobuses y tendrá como punto base la plaza de la Fuente de la Seda, junto al edificio del Ayuntamiento. Desde los distintos núcleos habrá salidas periódicas hacia Mijas Pueblo durante los días de feria.
Horarios de las lanzaderas de la Feria de Mijas
El 7 de septiembre, primer día de feria, las lanzaderas comenzarán a funcionar a las 18.00 horas desde Osunillas, con parada en el campo de fútbol, y a las 19.00 horas desde La Cala, en el recinto ferial, y Las Lagunas, en la avenida María Zambrano, a la altura del recinto ferial.
Los días 8, 9 y 10 de septiembre, el servicio desde La Cala y Las Lagunas arrancará a las 17.00 horas, mientras que el 11 y 12 de septiembre comenzará a las 15.00 horas.
En el caso de Osunillas, las salidas hacia Mijas Pueblo comenzarán a las 17.00 horas entre el 8 y el 12 de septiembre.
Por su parte, la lanzadera desde la cantera de Mijas Pueblo funcionará todos los días de feria, del 7 al 12 de septiembre, entre las 10.00 y las 04.30 horas.
La última salida desde Mijas Pueblo hacia La Cala, Las Lagunas, Osunillas y la cantera será a las 05.00 horas.
Refuerzo de la conexión entre Fuengirola y Mijas
Al dispositivo municipal se suma el refuerzo de la línea M-122 Fuengirola-Mijas, gestionada por el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga.
Durante la feria se incorporarán siete servicios extraordinarios nocturnos, con salidas desde Fuengirola hasta las 02.00 horas y desde Mijas Pueblo hasta las 02.30 horas.
El objetivo del dispositivo es facilitar los desplazamientos durante los días de feria y reducir la entrada de vehículos privados a Mijas Pueblo en las horas de mayor afluencia.
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